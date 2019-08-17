Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»

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