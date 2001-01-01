Футбол

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов»: кто фаворит ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР?Спорт день за днем 02:23

Исключением были лишь годы с 2006-го по 2008-й, когда существовал Кубок Первого канала. Тогда в январе и феврале можно было увидеть такие матчи, как «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев) или ЦСКА (Москва) – «Шахтер» (Донецк). В 2009-м турнир отменили после отказа «Зенита» от участия.
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21 января 2019 года, Кубок Матч Премьер, «Спартак» — «Ростов» — 2:1

Чемпионат14:15

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов»: кто фаворит ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР?

Спорт день за днем02:23
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Футбол

Гол Глушакова принес «Спартаку» победу над «Ростовом»

"Спартак" обыграл "Ростов" со счетом 2:1 в первом матче турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер", который проходит в Катаре.
Обновлено в 14:00
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Sky Sport: Боатенг может перейти в «Барселону»

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в ближайшее время может перейти в испанскую "Барселону", сообщает на своем сайте журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
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Сборная ОАЭ вышла в четвертьфинал Кубка Азии, обыграв Кыргызстан

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Обновлено в 13:55
Футбол

ЦСКА разгромил «Вентспилс» в контрольном матче

Обновлено в 12:03
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«Милан» на выезде обыграл «Дженоа»

Обновлено в 10:55
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено в 13:12
Футбол

«Химки» уволили Барцокаса, главным тренером вновь назначен Куртинайтис

Новым главным тренером назначен литовский специалист Римас Куртинайтис.
Обновлено в 07:39
Футбол

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As: Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

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Обновлено в 13:30
Футбол

Усман Дембеле пропустит две недели

По словам медиков каталонского клуба, срок восстановления Дембеле составит около двух недель.
Обновлено в 15:06
Футбол

Азар: «Давно нахожусь на уровне Месси и Роналду»

Полузащитник «Челси» Эден Азар высказался о своем сравнении с нападающими Лионелем Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).
Обновлено в 14:15
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Неймар: «Я уважаю критику Пеле, но не согласен с ней»

Нападающий «ПСЖ» Неймар ответил на критику бывшего форварда сборной Бразилии Пеле.
Обновлено вчера в 17:31
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Семак: Нам предстоит сыграть против сильных соперников

Семак отметил, что «Зенит» часто тренируется в Катаре, однако обычно у команды возникает проблема с проведением товарищеских матчах, так как сложно найти сильных соперников.
Обновлено в 09:12
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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