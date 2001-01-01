Футбол
«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов»: кто фаворит ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР?Спорт день за днем 02:23
Исключением были лишь годы с 2006-го по 2008-й, когда существовал Кубок Первого канала. Тогда в январе и феврале можно было увидеть такие матчи, как «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев) или ЦСКА (Москва) – «Шахтер» (Донецк). В 2009-м турнир отменили после отказа «Зенита» от участия.
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«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Ростов»: кто фаворит ФОНБЕТ КУБКА МАТЧ ПРЕМЬЕР?
Спорт день за днем02:23
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