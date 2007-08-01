Футбол

Зенит - ЦСКА: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:07

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Расклад сил и шансы команд на итоговый успех считаются равными, а кто победит, узнаем с 19:00 из трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
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Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

КП - Санкт-Петербург07:41

«Зенит» – ЦСКА. Прямой эфир и текстовая трансляция в 19:00

Sports.ru05:35

Зенит - ЦСКА: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:07
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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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