Футбол
Зенит - ЦСКА: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:07
Расклад сил и шансы команд на итоговый успех считаются равными, а кто победит, узнаем с 19:00 из трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер". Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.
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Общество
В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови
Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
Обновлено в 05:02
Спорт
Умер олимпийский чемпион в велотреке Виктор Манаков
Чемпион Олимпийских игр 1980 года велогонщик Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни, сообщил в своем твиттере президент Федерация велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Обновлено в 10:19
Хоккей
Задоров сравнил правила НХЛ и IIHF
Защитник сборной России Никита Задоров ответил на вопрос о разнице в правилах игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на турнирах под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), таких как чемпионат мира.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Де Графсхап» в матче 34-го тура голландской Эредивизи.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» могут провести «золотой матч» в АПЛ
Между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» может быть проведен «золотой матч» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 08:23
Политика
Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти точки соприкосновения.
Обновлено в 07:07
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры
Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки (СВР) Украины рассекретил около 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики (УНР), а также об одном из лидеров украинского националистического движения Симоне Петлюре.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля
Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Киеве неизвестные сожгли автомобиль главреда украинского телеканала
В Киеве, в ночь на 12 мая неизвестные подожгли автомобиль главного редактора телеканала ТВі Егорова.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Команда Зеленского опубликовала народную видеопетицию
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского разместила в YouTube видеоролик, на котором киевляне отвечали на вопрос, поддерживают ли они роспуск Верховной рады Украины.
Обновлено в 07:26
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Общество
В Москве прошел мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Обновлено в 08:21
Футбол
«Рейнджерс» победил «Селтик» в 417-м дерби «Старой фирмы»
Во втором тайме Скотт Эрфилд забил второй мяч и установил окончательный счет встречи. Это было 417-е дерби "Старой фирмы".
Обновлено в 08:57
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
Частые победы команды «Легенды хоккея», в которой играет президент России Владимир Путин, в рамках Ночной хоккейной лиги объясняются тем, что в ее составе много сильных игроков.
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39