Футбол
Зенит - ЦСКА: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:07
Расклад сил и шансы команд на итоговый успех считаются равными, а кто победит, узнаем с 19:00 из трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
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Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прогноз на матч 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу «Зенит» - ЦСКА
КП - Санкт-Петербург10 мая в 15:00
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