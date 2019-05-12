Футбол
Зенит - ЦСКА: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:07
Расклад сил и шансы команд на итоговый успех считаются равными, а кто победит, узнаем с 19:00 из трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
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Хоккей
Сборная России по хоккею разгромила австрийцев в матче чемпионата мира
Сборная России по хоккею одержала крупную победу над командой Австрии со счетом 5:0 во втором матче на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Взрывы произошли на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
В порту Фуджейра в ОАЭ произошли взрывы из-за пожара, который охватил как минимум семь нефтяных танкеров.
Обновлено в 04:38
Общество
Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»
Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Авто
Универсалы Audi, Porsche и Mercedes-AMG сразились на прямой
Портал Autocar опубликовал видео гонки на половину мили самых быстрых немецких спортивных универсалов Audi RS6, Mercedes-AMG E63 S и Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Экономика
Имущество Экопромбанка выставлено на торги
Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Единоборства
Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено в 06:30
Политика
Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Кино
В декабре выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере
Документальный фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера увидит свет в декабре этого года.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Крыму три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида»
Водитель и два пассажира автомобиля Ford Fiesta погибли в ДТП на строящейся трассе "Таврида" в Крыму в результате столкновения с грузовиком MAN, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Ростовской области снесут дом, где произошел взрыв газа
Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Здоровье
«Плавучая поликлиника» отправится на томский север в воскресенье
В воскресенье, 12 мая, с речного вокзала Томска в традиционную экспедицию по северным районам области отправится «Плавучая поликлиника».
Обновлено 10 мая в 23:01
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Наука
Возродился вымерший более 130 тыс. лет назад вид птиц
Вымерший 136 тысяч лет назад вид наземных птиц Dryolimnas cuvieri (кювьеров пастушок) возродился в прежнем состоянии.
Обновлено вчера в 03:18
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео
Обновлено в 06:17