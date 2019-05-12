Футбол

Зенит - ЦСКА: где смотреть матчЕвро-футбол.ру вчера в 19:07

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Расклад сил и шансы команд на итоговый успех считаются равными, а кто победит, узнаем с 19:00 из трансляции на "Матч ТВ" и "Матч Премьер".
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Зенит - ЦСКА. 12 мая 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 28 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

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Телеканал Санкт-Петербургвчера в 21:00

Зенит - ЦСКА: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:07
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