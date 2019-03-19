Спорт

«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионовБИЗНЕС Online 15:40

Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на своей площадке со счетом 2:3 проиграли польскому «Гданьску», но выиграли «золотой сет». Казанцы в начале встречи много ошибались в атаке и отпустили соперника далеко вперед — 5:10.
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Казанский «Зенит» вышел в полуфинал волейбольной Лиги чемпионов

Sport24.ru15:45

Волейболист «Трефла» после проигрыша «Зениту»: Немного не хватило удачи

Татар-информ16:44

«Лубе Чивитанова» - «Динамо» М: место для сенсации?

Все про Спорт ру13:07

Казанский «Зенит» обыграл «Лотос Трефл» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс15:14

Волейбол, Лига чемпионов: «Зенит» победил «Гданьск» в золотом сете

Чемпионат15:45

«Зенит» одолел «Гданьск» и вышел в полуфинал ЛЧ

Матч ТВ15:22

«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

БИЗНЕС Online15:40
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:18
Здоровье

В Росздравнадзоре отреагировали на дефицит лекарств от аритмии

Ранее в издании РБК сообщали, что в аптеках возник дефицит кардиологического препарата «Амиодарон» и «Кордарон» в таблетках, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Обновлено в 08:48
Единоборства

WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым

Обновлено в 15:20
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Общество

Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone

Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Экономика

Экспорт мяса птицы из России в Китай может достичь 150 тыс. тонн в год

Экспорт мяса птицы российскими предприятиями в Китай в ближайшие годы может достичь 150 тыс. тонн в год.
Обновлено в 03:00
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Здоровье

Московские врачи впервые в мире провели уникальную операцию

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Валерия Шумакова впервые в мире выполнили одновременное изъятие части печени и почки путем лапароскопии у живого родственного донора.
Обновлено в 15:20
Недвижимость

Банки начали продавать квартиры с жильцами

Речь идет о продаже приобретенной по ипотеке недвижимости с зарегистрированными или прописанными жильцами, владельцы которой не в состоянии обслуживать долги.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы

Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".
Обновлено в 12:41
Футбол

Касильяс: «Планирую играть до 40 лет»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс заявил, что в ближайшее время он продлит контракт с клубом на два года.
Обновлено в 14:01
Космос

«Роскосмос» оштрафовал свой НИИ на 155 млн рублей

Российская госкорпорация «Роскосмос» оштрафовала входящий в ее структуру исследовательский центр им. Келдыша на 154,9 млн рублей за срыв сроков создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки.
Обновлено в 16:19
Футбол

Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла во вторник, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.
Обновлено в 17:07
Футбол

Итудис: «ЦСКА ожидает тяжелое соперничество с „Эфесом“»

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис считает, что его команду ждет трудное соперничество в выездном матче 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги против турецкого клуба «Анадолу Эфес».
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Москалькова прибыла в Киев для участия в суде по делу Вышинского

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Якутске мигранты не вышли на работу после акции протеста

В Якутске после митинга 17 марта, участники которого потребовали наказать виновных в изнасиловании местной девушки (в преступлении подозревают мигрантов), десятки приезжих жителей города не вышли на работу.
Обновлено в 08:56
Космос

Российские школьники создали установку для исследования грунта Луны

Изначально перед школьниками стояла задача разработать ультразвуковое сверло для неземного грунта, но команда учеников 8 и 9 классов из Бийска пошла дальше и в финале конкурса представила прототип установки, которая позволяет не только "забуриться", но и взять пробу грунта.
Обновлено в 09:42
Экономика

Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН

Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено в 11:37
Политика

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что не собирается "варить кашу" с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Участник шоу «Один в один» заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко, подопечный певицы Юлии Началовой на телепроекте «Один в один», заявил, что Началова ранее смогла победить онкологическое заболевание.
Обновлено в 17:49
Наука

Список чувств человека пополнился восприятием магнитного поля

Считается, что люди им не обладают, однако эксперименты, поставленные с контролируемыми магнитными полями в лаборатории, показали, что и нам в определенной степени магниторецепция доступна.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Политика

Hill: скандал с Boeing выявил проблему коррупции при Трампе

Скандал с компанией Boeing говорит о необходимости начать расследование коррупции, которая существует в эпоху руководства президента США Дональда Трампа, пишет в колонке The Hill Джефф Хаузер и Элеонор Иган из вашингтонского Центра экономических и политических исследований (CEPR).
Обновлено в 04:46
Наука

Археологи рассказали, как был построен древнейший мост в Новгороде

Ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением "продвинутых" технологий для своего времени.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Стало известно имя новорожденного сына Мариии Порошиной

Актриса долго не могла определиться с выбором Около двух месяцев назад звезда сериала "Челночницы" Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
Обновлено в 05:35
Футбол

Сколько стоит «Челси» и кто хочет купить клуб у Абрамовича

По информации The Times, владелец «Челси» Роман Абрамович ведёт переговоры с богатейшим человеком Англии Джимом Рэтклиффом о продаже лондонского клуба.
Обновлено в 13:00
Здоровье

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник

В прошлые годы не без участия горожан был разработан и внедрен новый стандарт в московских поликлиниках.
Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

Отец Юлии Началовой после смерти дочери предостерёг россиян

Отец певицы Юлии Началовой, продюсер Виктор Началов, рассказал "Комсомольской правде" о причинах смерти дочери, а также предостерёг россиян от занятий самолечением.
Обновлено в 09:23
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