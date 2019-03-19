Спорт
«Зенит-Казань» вышел в полуфинал Лиги чемпионовБИЗНЕС Online 15:40
Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов на своей площадке со счетом 2:3 проиграли польскому «Гданьску», но выиграли «золотой сет». Казанцы в начале встречи много ошибались в атаке и отпустили соперника далеко вперед — 5:10.
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