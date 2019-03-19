Спорт

«Зенит-Казань» прошел в следующий раунд Лиги чемпионовKazanfirst.ru вчера в 15:12

Казанский «Зенит» не сумел выиграть в ответном матче с «Трефлом» из Гданьска в рамках 1/4 финала волейбольной Лиги Чемпионов.
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Климкин: «Зенит» допустил много ошибок в «золотом» сете — это главная причина

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Главный тренер волейбольного «Зенита» назвал причины вылета команды из Лиги чемпионов

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Казанский «Зенит» сыграет с «Перуджей» в полуфинале волейбольной ЛЧ

РИА Новости17:22
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Происшествия

Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее

Обновлено в 17:57
Политика

Экс-президент Крыма арестован за неповиновение полиции

Первый президент Крыма Юрий Мешков был арестован Центральным районным судом Симферополя на двое суток.
Обновлено в 05:53
Общество

В США девушка нашла потерявшегося в парке парня благодаря соцсетям

Обновлено в 17:01
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Порошенко обвинил Россию в торможении украинского метрополитена

Пётр Порошенко обвинил Россию в торможении развития киевского метро.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Власти Польши назвали «проблематичной» историческую логику МИД России

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский.
Обновлено в 16:56
Политика

Генпрокурор Украины внезапно «сдал» американского посла

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что американский посол в Киеве Мари Йованович еще при первой встрече с ним передала список людей, которых не должно преследовать украинское правосудие, даже если они совершили преступление.
Обновлено в 17:24
Происшествия

В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть

Обновлено в 14:25
Общество

Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:45
Экономика

Росстат приостановил публикацию ежемесячных данных о доходах населения

Росстат перестал публиковать в ежемесячных отчетах данные о реальных доходах россиян.
Обновлено в 12:38
Наука

Одна прогулка в неделю снижает риск ранней смерти

Всего одна короткая прогулка в неделю снижает риск преждевременной смерти от сердечного приступа, инсульта или рака – таковы результаты исследования, где учитывались данные о здоровье 90 000 человек.
Обновлено вчера в 05:55
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Политика

МИД России вызвал посла Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МИД России вызвал и сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации", сложившейся вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге.
Обновлено в 10:40
Экономика

Глава «Норникеля» раскрыл подход к решению экологических проблем

Как рассказал Потанин, «Норникель» временно приостанавливает производство, когда в городе наступает полный штиль, и в воздухе начинают скапливаться вредные вещества.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум изменил внешность

Обновлено в 14:42
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Общество

Британский рабочий выиграл в лотерею $94 млн

Житель Великобритании Эд Гудчайлд выиграл в лотерею EuroMillions около $94 млн (£71 млн), сорвав джекпот.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Лидера тамбовской ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам

В 2009 году Барсукова приговорили к 14 годам колонии строгого режима за рейдерство, а в 2016 году — к 23 годам по обвинению в покушении на убийство и двух рейдерских захватах.
Обновлено в 09:42
Общество

Росстат связал бедность с одиночеством

Специалисты Росстата провели исследование, в котором доказали связь между бедностью и одиночеством.
Обновлено в 05:12
Хоккей

«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду

Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Оставленную в захламленной квартире девочку выписали из больницы

Пятилетнюю девочку, которую 10 марта нашли в заваленной мусором квартире на Ленинградском шоссе, выписали из детской клинической больницы имени Башляевой, передает Агентство "Москва".
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

В ЛНР рассказали об эпидемии чесотки в рядах ВСУ

Из-за антисанитарных условий жизни воюющих в Донбассе бойцов ВСУ в рядах украинской армии началась эпидемия чесотки, рассказал на брифинге в среду, 20 марта, официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко со ссылкой на разведку республики.
Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение

Обновлено в 16:24
Общество

Догонять деньги на культуру придется региональным и муниципальным властям ЕАО

Распределение 2,86 млрд рублей шло по полностью подготовленным заявкам, к чему муниципальные и региональные власти оказались не готовы.
Обновлено в 18:00
Финансы

Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа

Рубль усилил рост после "мягких" решений ФРС США, доллар уже дешевле 64 рублей — на минимумах с лета, свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 14:37
Общество

Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России

Обновлено в 12:10
Технологии

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам

«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Общество

Магазин оштрафовали за бесплатную раздачу продуктов

Обновлено в 12:16
Теннис

Родина проиграла Стосур на старте турнира в Майами

Обновлено в 17:49
Политика

Аваков признался в ежедневном использовании русского языка

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
Обновлено в 18:44
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