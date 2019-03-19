Спорт
«Зенит-Казань» прошел в следующий раунд Лиги чемпионовKazanfirst.ru вчера в 15:12
Казанский «Зенит» не сумел выиграть в ответном матче с «Трефлом» из Гданьска в рамках 1/4 финала волейбольной Лиги Чемпионов.
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Александр Бутько: «Невозможно на сто процентов лупить по мячу три часа подряд»
Спорт БИЗНЕС Online02:37
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Аваков признался в ежедневном использовании русского языка
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «В гостях у Гордона» от 20 марта признался, что в основном разговаривает на русском языке, а по-украински говорит только на заседаниях правительства.
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