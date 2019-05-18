Спорт
«Зенит-Казань» — «Лубе Чивитанова». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru вчера в 11:56
Онлайн видеотрансляция матча волейбольной Лиги чемпионов «Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе Чивитанова» (Италия), который состоится в Берлине сегодня, 18 мая, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция из Германии начнется в 19:40 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 01:44, Ашберн
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено 17 мая в 17:40
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.
Обновлено вчера в 14:08
Музыка
Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.
Обновлено 16 мая в 17:06
Политика
На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов
Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 03:59
Футбол
Гол Чалова помог ЦСКА обыграть «Ахмат»
В 29-м туре РПЛ московские «армейцы» победили грозненский «Ахмат».
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Космос
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне
Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).
Обновлено 16 мая в 11:04
Здоровье
Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить
Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено вчера в 03:32
Политика
Саудовский король созвал лидеров арабских стран на экстренный саммит
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене санкций против России
Бывший мэр Риги, ныне кандидат в Европарламет Нил Ушаков призвал восстанавливать отношения с Россией и начинать подготовку к отмене антироссийских санкций Евросоюза.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны
Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 00:56
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и стал обладателем Кубка Англии
Обновлено вчера в 13:50
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 07:36
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено вчера в 03:33
Хоккей
Сборная России одержала победу над Латвией на чемпионате мира
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено вчера в 10:06
Культура
Депутата из Прикамья Илью Кузьмина пригласили на шоу «Давай поженимся»
Обновлено вчера в 12:15
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в дневное время
С 20 мая по 31 августа на некоторых участках российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено вчера в 23:53
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено вчера в 18:12
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Армия и оружие
США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия
США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов
Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39