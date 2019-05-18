«Зенит-Казань» — «Лубе Чивитанова». Прямая трансляция, смотреть онлайнSport24.ru вчера в 11:56

Онлайн видеотрансляция матча волейбольной Лиги чемпионов «Зенит-Казань» (Россия) — «Лубе Чивитанова» (Италия), который состоится в Берлине сегодня, 18 мая, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция из Германии начнется в 19:40 мск.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Спорт Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения Российская фигуристка Алина Загитова празднует день рождения. 18 мая олимпийской чемпионке исполнилось 17 лет.

Музыка Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019 Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в международном песенном конкурсе Евровидение-2019, по итогам второго полуфинала соревнования вышел в финал.

Политика На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов Российскую сторону на торжество не пригласили Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила о том, что на инаугурацию президента страны Владимира Зеленского 20 мая прибудут пять президентов, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Миллиарды полковников ФСБ показали на видео В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Космос NASA показало след от крушения космического корабля на Луне Американское космическое агентство NASA опубликовало снимок поверхности Луны, на котором запечатлено место посадки и крушения израильского космического корабля "Берешит" (Beresheet).

Здоровье Распространение ВИЧ-инфекции в России удалось остановить Роспотребнадзор сообщил о том, что в России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции.

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Происшествия Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны Израильская полиция сообщила о задержании шести представителей ультрарелигиозной еврейской общины, которые накануне, 18 мая, протестовали против нарушения шабата при проведении песенного конкурса «Евровидение».

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Армия и оружие США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия США планируют распространить программу финансовой помощи странам, которые готовы отказаться от покупки российского вооружения.