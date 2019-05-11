Футбол
«Зенит-2» забил «Мордовии» три мяча за 9 минутЕвро-футбол.ру 09:00
Михаил Маркин
|71′
Danila Prokhin
|78′
Сергей Иванов
|80′
|84′
Денис Соболев
"Зенит-2" играл с "Мордовией" и провел ударный отрезок в середине второго тайма, забив три мяча подряд за 9 минут. Соперник смог забить лишь гол престижа. Вторая команда "Зенита" с 25 очками подвинула "Тюмень" на последнюю строчку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит»-2 за девять минут забил три мяча «Мордовии» и поднялся с последнего места ФНЛ
Спорт день за днем09:52
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Общество
В России упростят правила тюнинга автомобилей
В России упростят правила автомобильного тюнинга.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов самолета Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:20
Спорт
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество
В Омске снова выпадет снег — прогноз синоптиков
Новая рабочая неделя начнется в Омске с дождя и снега.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые вышли в РПЛ
Обновлено в 10:51
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики
Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Космос
В Антарктиде раскрыта одна из самых интригующих загадок, связанных с НЛО
Загадочное явление было зафиксировано еще в 70- годы прошлого века с помощью появившихся тогда спутниковых снимков.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане
Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года.
Обновлено в 08:46
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВ
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга, сообщил представитель компании Игорь Александров.
Обновлено в 05:04
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Обновлено в 11:32
Авто
Гибридный суперкар Ferrari представят уже в мае
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari до конца мая выпустит новый гибридный суперкар.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Лукашенко понравилась реакция Путина на загрязнение «Дружбы»
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко понравилась реакция российского лидера Владимира Путина на ситуацию с поступлением некачественной российской нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 09:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» одолела «Фортуну» в домашнем матче Бундеслиги
В 33-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Фортуну».
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Со скандалом уволенная Самбурская рассекретила переписку с режиссером
«Почему вы влезли между театром и мной со своими условиями — непонятно», - написала Самбурская по этому поводу в своем блоге.
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Футбол
Григорян останется возглавлять «Тамбов» в следующем сезоне
Григорян продолжит работу с командой в следующем сезоне.
Обновлено в 11:35
Здоровье
Кардиологи назвали основные симптомы разрыва аорты
Если разрыв аорты происходит в районе грудной клетки, то в этой области человек испытывает сильные боли, вены начинают набухать, кожа становится синей, а шея отекает, пишет Российская газета.
Обновлено вчера в 13:33