«Зенит-2» забил «Мордовии» три мяча за 9 минутЕвро-футбол.ру 09:00

"Зенит-2" играл с "Мордовией" и провел ударный отрезок в середине второго тайма, забив три мяча подряд за 9 минут. Соперник смог забить лишь гол престижа. Вторая команда "Зенита" с 25 очками подвинула "Тюмень" на последнюю строчку.

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«Зенит-2» забил «Мордовии» три мяча за 9 минут

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