Футбол

«Зенит-2» забил «Мордовии» три мяча за 9 минутЕвро-футбол.ру 09:00

Зенит-2 — Мордовия
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Михаил Маркин
71′
Danila Prokhin
78′
Сергей Иванов
80′
84′
Денис Соболев
"Зенит-2" играл с "Мордовией" и провел ударный отрезок в середине второго тайма, забив три мяча подряд за 9 минут. Соперник смог забить лишь гол престижа. Вторая команда "Зенита" с 25 очками подвинула "Тюмень" на последнюю строчку.
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