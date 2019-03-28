«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»Чемпионат 06:57

Завершилось два матча 29-го тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью». В первой встрече победу одержали гости.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Общество Почему была удалена новость с комментарием «Ростеха». Важное В четверг на сайте РБК был опубликован материал о результатах расследования OCCRP, в котором рассказывалось, в частности, о покупке родственниками главы «Ростеха» Сергея Чемезова недвижимости в Испании.

Политика Зюганов призвал распустить ЦИК из-за отказа передать мандат Грудинину Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал грубейшим нарушением отказ ЦИК передать мандат Жореса Алфёрова Павлу Грудинину и потребовал распустить комиссию.

Армия и оружие В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Общество В Кремле и на Красной площади погас свет в рамках акции «Час Земли» Московский Кремль и Красная площадь в субботу вечером в очередной раз присоединились к международной экологической акции "Час Земли", одновременно погрузившись в темноту.

Происшествия В Татарстане вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку Вертолёт Ми-2 совершил вынужденную посадку вблизи населённого пункта в Татарстане, никто не пострадал, сообщили в МЧС региона.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Правительство России и Госдума готовят поправки в законодательство о госзакупках, сообщила в субботу советник спикера нижней палаты по работе со СМИ Анастасия Кашеварова.

Политика Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.

Происшествия В сети появилось видео гибели российского автогонщика Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Происшествия В Одессе автомобиль сбил трёх нацгвардейцев В Одессе автомобиль Opel не справился с управлением и сбил на тротуаре трёх военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Политика Путин подписал указ о призыве в армию По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.

Политика Суд отменил указ Трампа о добыче нефти на шельфе Аляски Указ президента США Дональда Трампа о снятии запрета на нефтедобычу на шельфе в прибрежных водах Аляски в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах признан незаконным Федеральным окружным судом этого штата.

Происшествия Правозащитница заявила о гибели солдата из Магнитогорска По словам правозащитницы, молодой человек на психиатрическом учете не состоял, а также проходил медицинское освидетельствование при призыве.

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Здоровье 28 больниц Мурманской области подключены к системе выдачи электронных больничных листов На прошедшем заседании расширенной коллегии регионального Министерства здравоохранения обсудили вопросы перехода Мурманской области на систему электронных листов нетрудоспособности, а также итоги взаимодействия с медицинскими организациями.

Кино Умер актер из «Звездных войн» Шэйн Риммер На 90-м году жизни умер канадский актер Шэйн Риммер. Об этом сообщил британский продюсер и режиссер Джерри Андерсон.

Авто Hyundai ожидает увеличения кредитных продаж благодаря госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» Компания «Хендэ Мотор СНГ» ожидает, что количество кредитных заявок и выданных кредитов в период действия госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль» вырастает в среднем на 25%.

Футбол «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства «Зенит» нанес поражение «Оренбургу» в матче 21-го тура первенства России среди молодежных команд.