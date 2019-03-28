Футбол

«Зенит-2» уступил «Ротору», «Томь» обыграла «Тюмень»Чемпионат 06:57

Тюмень — Томь
1 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Геолог
Егор Глухов
11′
77′
Александр Ставпец
90′
Исмаил Эдиев
Завершилось два матча 29-го тура ФНЛ. Вторая команда «Зенита» принимала «Ротор», а «Тюмень» дома встречалась с «Томью». В первой встрече победу одержали гости.
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