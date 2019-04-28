Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче первенства ФНЛРИА Новости 07:06

Зенит-2 — Краснодар-2
5 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
7′
15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
22′
29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
64′
Андрей Мостовой
70′
Михаил Маркин
87′
Петербургский "Зенит-2" разгромил на своем поле "Краснодар-2" в матче 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге на малой арене стадиона "Петровский", завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля.
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