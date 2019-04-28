Футбол

«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛМатч ТВ 06:51

Зенит-2 — Краснодар-2
5 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
7′
15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
22′
29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
64′
Андрей Мостовой
70′
Михаил Маркин
87′
«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дубли в составе петербуржцев оформили Андрей Мостовой и Михаил Маркин, еще гол себе в актив записал Илья Воробьев. У гостей отличились Арутюн Григорян и Андрей Ивашин.
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