Футбол
«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛSportbox.RU 06:51
«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дубли в составе петербуржцев оформили Андрей Мостовой и Михаил Маркин, еще гол себе в актив записал Илья Воробьев. У гостей отличились Арутюн Григорян и Андрей Ивашин.
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Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»
Советский спорт06:49
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