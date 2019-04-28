Футбол
«Зенит-2» разгромил «Краснодар-2» в матче ФНЛSportbox.RU 06:51
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
|7′
|15′
Арутюн Григорян
Андрей Мостовой
|22′
|29′
Андрей Ивашин
Михаил Маркин
|64′
Андрей Мостовой
|70′
Михаил Маркин
|87′
«Зенит-2» одержал крупную домашнюю победу над «Краснодаром-2» в матче 34-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2. Дубли в составе петербуржцев оформили Андрей Мостовой и Михаил Маркин, еще гол себе в актив записал Илья Воробьев. У гостей отличились Арутюн Григорян и Андрей Ивашин.
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Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»
Советский спорт06:49
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:51, Ашберн
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