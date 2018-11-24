Футбол

«Зенит-2» проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд
Спорт-Экспресс
09:21

Авангард (Курск) — Зенит-2
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Артем Федчук
8′
Андрей Батютин
16′
85′
Николай Прудников
За "Зенит-2" гол забил Николай Прудников. "Авангард" занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка, "Зенит-2" - на последнем месте с 8-ю очками. В другом матче дня "Чертаново" разгромило "Краснодар-2".
Спорт-Экспресс09:21

Подробнее о событии

«Зенит-2» потерпел пятое поражение подряд в ФНЛ, уступив «Авангарду»

РИА Новости09:30

«Зенит-2» проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд

Спорт-Экспресс09:21

«Чертаново» сильнее «Краснодара», «Авангард» одолел «Зенит-2»

Евро-футбол.ру09:09

«Авангард» и «Чертаново» обыграли вторые команды «Зенита» и «Краснодара»

Sportbox.RU09:07

«Авангард» и «Чертаново» обыграли вторые команды «Зенита» и «Краснодара»

Матч ТВ09:07

«Чертаново» разгромило «Краснодар-2», «Авангард» оказался сильнее «Зенита-2»

Чемпионат08:57

«Зенит-2» проиграл пятый матч подряд, но прервал семиматчевую серию без голов

Sport24.ru08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
Футбол

Гол Сутормина принес «Оренбургу» победу над «Уфой» в 15-м туре РПЛ

Обновлено в 10:40
Футбол

Аленичев: в перерыве игры с «Динамо» поговорили на повышенных тонах

Обновлено в 10:42
Футбол

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Эйбара» в Примере

Мадридский «Реал» на выезде крупно проиграл «Эйбару» в матче 13-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 10:40
Футбол

Ханни: Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов делает акцент на владении мячом и атакующем футболе, заявил полузащитник "красно-белых" Софьян Ханни.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Мордовия» сыграла вничью с «Тюменью» в ФНЛ, «Армавир» — с «Лучом»

В начале второго тайма нападающий «Тюмени» Максим Вотинов сравнял счёт. В другом матче 24-го тура «Армавир» сыграл вничью с «Лучом».
Обновлено в 10:29
Футбол

«Ротор» уволил главного тренера после поражения от «Шинника»

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов отправлен в отставку.
Обновлено в 10:39
Футбол

Бекао избежал серьезной травмы и сможет сыграть с «Викторией»

Бекао из-за травмы в матче с «Ахматом» покинул поле на электрокаре, однако вернулся в игру и остался на поле до конца матча.
Обновлено в 05:17
Футбол

Моуринью знает, кто критикует де Хеа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением, кто причастен к критике голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.
Обновлено в 09:17
Футбол

Дрогба считает, что может стать хорошим тренером

Обновлено в 10:08
Футбол

Бывший вратарь «Крыльев Советов» перешел в европейский клуб

Обновлено в 08:00
Футбол

ФИФА предложили проводить ЧМ раз в два года

Международной федерации футбола (ФИФА) предложили проводить чемпионат мира раз в два года.
Обновлено в 08:18
Футбол

Классон не поможет «Краснодару» в матче с «Арсеналом» из-за травмы

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон не сможет сыграть в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала".
Обновлено в 10:31
Футбол

«Чеховские медведи» обыграли «Татран» в Лиге чемпионов

«Чеховские медведи» одержали победу над «Татраном» в Лиге чемпионов. Встреча завершилась со счетом 38:26.
Обновлено в 10:37
Футбол

Глушаков и Ещенко хотят стать тренерами

Обновлено в 10:10
Футбол

Миллер-Макинтайр стал игроком «Зенита»

Миллер-Макинтайр начал профессиональную карьеру в Бельгии. Летом 2017 года он перешел в «Парму».
Обновлено в 10:12
Главное