Футбол

«Зенит-2» потерпел пятое поражение подряд в ФНЛ, уступив «Авангарду»
РИА Новости
09:30

Авангард (Курск) — Зенит-2
2 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Трудовые резервы»
Артем Федчук
8′
Андрей Батютин
16′
85′
Николай Прудников
Курский "Авангард" одержал победу над петербургским "Зенитом-2" в матче 24-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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