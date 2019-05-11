Футбол
«Зенит-2» победил «Мордовию» в матче ФНЛРИА Новости 09:18
Михаил Маркин
|71′
Данила Прохин
|78′
Сергей Иванов
|80′
|84′
Денис Соболев
Петербургский "Зенит-2" обыграл саранскую "Мордовию" в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита-2".
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«Зенит»-2 за девять минут забил три мяча «Мордовии» и поднялся с последнего места ФНЛ
Спорт день за днем09:52
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