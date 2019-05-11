«Зенит-2» победил «Мордовию» в матче ФНЛРИА Новости 09:18

Петербургский "Зенит-2" обыграл саранскую "Мордовию" в матче 36-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита-2".

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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