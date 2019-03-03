Футбол

«Зенит-2» обыграл «Шинник» в матче первенства ФНЛФАН 13:03

Зенит-2 — Шинник
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
15′
43′
Денис Магадиев
Команда "Зенит-2" одержала победу над ярославским "Шинником" со счетом 1:0. Матч проходил в рамках 25 тура первенства Футбольной национальной лиги. Автором единственного гола игры стал Илья Воробьев.
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