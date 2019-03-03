Футбол

«Зенит-2» обыграл «Шинник», одержав вторую победу в сезонеСоветский спорт 09:55

Зенит-2 — Шинник
1 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
15′
43′
Денис Магадиев
Шинник, имея в активе 37 баллов, занимает восьмую строчку в первенстве. В следующем туре Зенит-2 на выезде сыграет со Спартаком-2, а Шинник на своем поле встретится с Балтикой. Добавим, что в другом матче 25-го тура Краснодар-2 на своем поле обыграл Луч (2:1).
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