Футбол

«Зенит-2» не смог в ФНЛ противостоять клубу РПЛ и убыл в ПФЛСпорт уик-энд 10:12

«Зенит-2» не сумел напоследок громко хлопнуть дверью в ФНЛ. В заключительном 38-м туре питерцы играли в Тамбове с победителями первенства России в первом дивизионе. Будущая команда ПФЛ не смогла справиться с будущей командой РПЛ.
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Итоги 38-го тура ФНЛ: «Томь» и «Нижний Новгород» в «стыках»

Soccer.ru10:29

«Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Балтика», «Факел» и «Сибирь» вылетели

РИА Новости10:23

Здесь 7 текстов, которые расскажут о «Тамбове» и «Сочи» – новых клубах РПЛ

Бомбардир.ру10:25

«Тамбов» выиграл ФНЛ, «Нижний Новгород» сыграет в стыках, «Балтика» и «Факел» вылетели

Sport24.ru10:01

«Тамбов» стал победителем первенства ФНЛ, «Нижний Новгород» сыграет в стыковых матчах

Матч ТВ10:01

«Балтика» и «Факел» вылетели из ФНЛ

Советский спорт09:57

«Балтика», «Факел», «Сибирь», «Зенит-2» и «Тюмень» вылетели из ФНЛ

Чемпионат10:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Происшествия

Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы

Согласно заявлению представителей ведомства, в СМИ появилась информация, что санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника.
Обновлено в 15:52
Хоккей

Энтони Манта: «Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия»

Нападающий сборной Канады Энтони Манта поделился впечатлениями от победы над Чехией (5:1) в полуфинале чемпионата мира.
Обновлено в 16:52
Политика

Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек

В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

15 российских военных решил задержать украинский суд

Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:12
Культура

Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»

Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

Горит центр Бордо, более 100 пожарных мобилизованы

Обновлено в 16:03
Теннис

Путинцева выиграла турнир в Нюрнберге

Обновлено в 10:23
Футбол

«Валенсия» победила «Барселону» в финале Кубка Испании

Обновлено в 17:12
Происшествия

В Мексике разбился вертолёт Ми-17

«Сообщаем, что при трагических обстоятельствах в районе Валье-Верде в Сан-Луис-Потоси разбился вертолёт Ми-17 нашего ведомства», — сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено в 16:31
Космос

«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года

Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов купил дорогой автомобиль в кредит

На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
Обновлено в 07:45
Гаджеты

Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro

Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
Обновлено в 16:49
Политика

Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку

Обновлено вчера в 05:33
Общество

Почти 700 московских учителей получили гранты за интерактивные курсы

Обновлено в 12:26
Армия и оружие

Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь

На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Происшествия

10 человек пострадали при стрельбе в баре в США

Как отмечается, в результате стрельбы пострадали 10 человек - пятеро женщин и пятеро мужчин, все они были направлены в больницы.
Обновлено в 04:59
Кино

Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля

21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
Обновлено в 14:06
Политика

Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
Обновлено в 03:14
Здоровье

ВОЗ признала переутомление болезнью

Всемирная организация здравоохранения признала переутомление и игроманию психологическими расстройствами.
Обновлено в 14:26
Хоккей

Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии

Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
Недвижимость

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено в 11:48
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП

Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
Обновлено в 16:55
Общество

Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн

Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

В Иране пригрозили кораблям США секретным оружием

Обновлено в 16:25
Происшествия

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Американский альпинист погиб, пытаясь сделать фото. А спортсменка из Индии, покорила вершину, но умерла во время спуска, сообщает L`Equipe.
Обновлено 23 мая в 11:15
Здоровье

Внутриутробное переливание крови впервые провели в Алтайском крае

Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:59
Политика

Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено в 07:34
Происшествия

В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France

Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
Обновлено в 15:31
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Первенство Футбольной национальной лиги
Название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола России. До 2010 года включительно соревнования организовывались Профессиональной футбольной лигой и носили название Первый дивизион. C 2011 года организовываются Футбольной национальной Лигой.
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