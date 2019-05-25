Футбол
«Зенит-2» не смог в ФНЛ противостоять клубу РПЛ и убыл в ПФЛСпорт уик-энд 10:12
«Зенит-2» не сумел напоследок громко хлопнуть дверью в ФНЛ. В заключительном 38-м туре питерцы играли в Тамбове с победителями первенства России в первом дивизионе. Будущая команда ПФЛ не смогла справиться с будущей командой РПЛ.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
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Следователи проверяют информацию об избиении школьника санитарами психбольницы
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Жертвами саудовских авиаударов в Йемене стали 12 человек
В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.
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В Мексике разбился вертолёт Ми-17
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Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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«Спектр-УФ» подготовят к отправке на космодром летом 2025 года
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Шоу-бизнес
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На днях футболист, переживающий не самые лучшие времена, приобрел новую иномарку — правда, оформил ее в кредит.
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Microsoft запатентовал новый планшет Surface Pro
Организация по интеллектуальной собственности на своем сайте опубликовала новые патенты компании Microsoft.
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Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Американцы рассказали, как армия разрушила их жизнь
На официальной странице американской армии в Twitter устроили опрос с целью выяснить, как служба влияет на жизнь военных.
Обновлено в 15:47
Происшествия
10 человек пострадали при стрельбе в баре в США
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Кино
Воздушная Эль Фаннинг, роскошная Катрин Денев и другие звезды на закрытии Каннского кинофестиваля
21-летняя Эль Фаннинг, в этом году занявшая место в жюри престижного киносмотра, восхитила воздушным образом — светло-кремовое платье с пышной многослойной юбкой в пол актриса дополнила длинной полупрозрачной накидкой с вышивкой на спине.
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Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь 26 мая подопечным Ильи Воробьева предстоит побороться за третье место со сборной Чехии.
Обновлено в 14:32
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Цены на жилье подверглись сезонной коррекции
Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
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Авто
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с АКПП
Доля машин с автоматической коробкой передач, реализованных в РФ по итогу первых трех месяцев 2019 года, составила 59% от общих продаж, что на 7% больше чем годом ранее.
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Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
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Чтобы спасти ребенка, потребовались внутриутробные переливания крови, которым алтайские врачи научились на курсах в Екатеринбурге.
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Политика
Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой
Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.
Обновлено в 07:34
Происшествия
В Тулузе полицейский избил корреспондента RT France
Во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов", сообщает RT.
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