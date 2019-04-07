Футбол
«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничьюМатч ТВ 09:00
Александр Еловских
|15′
|44′
Виталий Галыш
|70′
Владимир Азаров
|82′
Konstantin Antipov
Андрей Мостовой
|86′
«Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Сибирью» в 30-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Еловских и Андрей Мостовой. В составе новосибирского клуба голы забили Виталий Галыш и Владимир Азаров.
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