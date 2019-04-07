«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничьюМатч ТВ 09:00

«Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Сибирью» в 30-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Еловских и Андрей Мостовой. В составе новосибирского клуба голы забили Виталий Галыш и Владимир Азаров.

Хоккей СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Политика Оставшиеся в России «воры в законе» «заморозились» По словам собеседника агентства, знакомого с ситуацией, еще в марте «воры в законе», которые остались в России, как они сами выражаются, «заморозились».

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным Зеленский еще раз подчеркнул, что первый этап переговоров - это прекращение огня на востоке.

Политика Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".

Армия и оружие Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео На 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом танк Т-80 произвел выстрел поленом для оценки состояния пушки после ремонта боевой машины.

Финансы Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.

Армия и оружие В парламенте Словакии выступили против присутствия войск США в стране Председатель парламента Словакии и лидер правящей Словацкой национальной партии Андрей Данко выступил против временного или постоянного размещения Вооруженных сил США на территории страны.

Происшествия Пять человек пострадали в результате стрельбы в окрестностях Чикаго В окрестностях Чикаго пять человек пострадали в результате стрельбы. Об этом сообщила в субботу, 6 апреля, газета Chicago Tribune.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске опубликовала видео с зовущим маму сыном певицы Сестра Жанны Фриске, скончавшейся от рака в 2015 году, опубликовала в Instagram архивное видео с участием сына певицы Платона.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева не смогла задержаться на вечеринке Иосифа Пригожина Известная телеведущая Лера Кудрявцева была в списке звездных гостей, которые поздравляли продюсера Иосифа Пригожина с 50-летием.

Технологии WSJ: Facebook рассчитывает проложить подводный кабель вокруг Африки По информации источников издания, в компании рассчитывают, что такой кабель будет пролегать вдоль западного, восточного и средиземноморского побережий Африки, соединяя таким образом несколько стран континента.

Футбол Хронический лейкоз диагностирован у главного тренера «Севильи» Главный тренер "Севильи" Хоакин Капаррос после матча чемпионата Испании с "Вальядолидом" объявил, что врачи диагностировали у него хронический лейкоз, сообщается в микроблоге футбольного клуба в Twitter.

Политика Ученые попросили Путина остановить строительство мусорного полигона во Владимирской области Около пятидесяти ученых подписали обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить строительство мусорного полигона в селе Филипповское Владимирской области.

Политика Гриценко считает, что Зеленский не готов к президентству Экс-глава министерства обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко по окончании встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в качестве главы государства.

Армия и оружие Пьяные украинские военные избили до смерти пожилого мужчину Пьяные украинские военнослужащие забили до смерти пожилого мужчину в прифронтовом поселке Новотошковское в Луганской области.

Происшествия Внедорожник врезался в электричку в Тверской области По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал Электричка столкнулась с внедорожником Mercedes на железнодорожном переезде в Конаковском районе Тверской области утром 7 апреля.

Религия Православные встречают Благовещение В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Происшествия Дацик проведет первый бой после освобождения 15 апреля Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.

Экономика Для автомобилистов придумали два новых налога Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связывают с тем, что ранее Минтранс РФ рассматривал возможность заменить транспортный налог экологическим.

Политика Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов Глава Украины Петр Порошенко позвал своего соперника по президентской гонке — Владимира Зеленского — на дебаты 14 апреля.

Шоу-бизнес Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара Золотухина скончалась 6 апреля 2019 года в возрасте 70 лет.

Общество В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии В ПФР рассказали, как работающие пенсионеры могут узнать полный размер будущей пенсии в случае увольнения.

Наука На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино На Байкале стартует крупнейший эксперимент по исследованию нейтрино. На дно озера будет спущен нейтринный телескоп.

Политика Соловьёв выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.