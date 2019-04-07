Футбол
«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничью только благодаря пенальтиGazeta.SPb 10:20
Александр Еловских
|15′
|44′
Виталий Галыш
|70′
Владимир Азаров
|82′
Konstantin Antipov
Андрей Мостовой
|86′
Счет встречи — 2:2. В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги по голу забили Александр Еловских и Андрей Мостовой. В команде-сопернике результаты принесли Виталий Галыш и Владимир Азаров практически в конце матча.
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