Футбол

«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничью только благодаря пенальтиGazeta.SPb 10:20

Зенит-2 — Сибирь
2 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион Петровский, Малая Арена
Александр Еловских
15′
44′
Виталий Галыш
70′
Владимир Азаров
82′
Konstantin Antipov
Андрей Мостовой
86′
Счет встречи — 2:2. В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги по голу забили Александр Еловских и Андрей Мостовой. В команде-сопернике результаты принесли Виталий Галыш и Владимир Азаров практически в конце матча.
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