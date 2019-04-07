Футбол
«Зенит-2» и «Сибирь» сыграли вничьюSportbox.RU 09:00
Александр Еловских
|15′
|44′
Виталий Галыш
|70′
Владимир Азаров
|82′
Konstantin Antipov
Андрей Мостовой
|86′
«Зенит-2» на своем поле сыграл вничью с «Сибирью» в 30-м туре ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 2:2. У хозяев отличились Александр Еловских и Андрей Мостовой. В составе новосибирского клуба голы забили Виталий Галыш и Владимир Азаров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Футбол
«Урал» победил «Енисей» в РПЛ, проигрывая по ходу матча 0:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
На реке Белой оторвалась льдина с 8 рыбаками
Сегодня на реке Белой оторвалась льдина с 8 рыбаками.
Обновлено в 08:37
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Авто
Китайская модель устроила горячий фотосет с тюнингованной Lada 4x4
Китайская модель устроила по-настоящему горячий, но скромный и выдержанный фотосет с тюнингованной Lada 4x4, чем привлекла внимание общественности к этому транспорту.
Обновлено в 08:40
Политика
ЦИК Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
Обновлено в 08:53
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Валерий Леонтьев заболел и перенес концерты
Обновлено в 00:56
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на парковке на севере Москвы
Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее в воскресенье днем на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 04:30
Спорт
Вылегжанин выиграл лыжный марафон чемпионата России
В Архангельской области проходит чемпионат России по лыжным гонкам.
Обновлено в 06:23
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Авто
Названы основные снижающие ресурс двигателя ошибки
Эксперты портала «DriveNN» назвали ТОП-3 самых распространенных ошибок автовладельцев, способных существенно снизить ресурс двигателя.
Обновлено вчера в 12:21
Музыка
Полина Гагарина нашла «китайского Брэдли Купера»
Обновлено в 00:51
Футбол
Избитый фанат «Спартака» ожидал нападения за шарф против Глушакова
Фанат пострадал из-за шарфа против капитана красно-белых Дениса Глушаков.
Обновлено в 08:02
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Политика
Порошенко посмертно наградил пулеметчицу с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого украинскую националистку Яну Червоную, которую прозвали «Ведьмой».
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Официальные чехлы для Samsung Galaxy Fold будут продаваться по $120
Задуматься о приобретении чехла стоит, ведь Galaxy Fold — один из самых дорогих смартфонов Samsung за всю историю компании.
Обновлено в 06:33
Экономика
Эксперты: Евросоюз не пускает Украину на свой рынок
Украине не удается наладить процесс евроинтеграции. В Евросоюзе выдают Киеву кредиты, но не пускают его на свой рынок.
Обновлено вчера в 05:03
Футбол
Зидан: «Реал» ничего не выиграет в этом сезоне
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его подопечным в текущем сезоне не стоит рассчитывать на завоеванные титулы.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Силы Хафтара начали воздушную операцию над Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала в воскресенье, 7 апреля, воздушную часть военной операции в небе над столицей Триполи.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала редкие кадры с ее сыном Платоном
Звезда рассказала о болезни и смерти Жанны Фриске, а также обратилась к ее гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву с просьбой позволить сыну Платону видеться с родственниками по материнской линии.
Обновлено в 04:13
Политика
Австрия сохранит пограничный контроль с Венгрией и Словенией
Повышенные меры безопасности на границах Австрии и Венгрией и Словенией будут поддерживаться как минимум до ноября, сообщает местное информационное агентство ORF.
Обновлено в 07:56
Политика
Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко
Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Культура
Путин и Эрдоган посетят премьеру турецкой оперы «Троя»
Лидеры двух государств посетят оперу «Троя» 8 апреля, премьера которой откроет Год культуры и туризма России и Турции.
Обновлено в 08:27
Политика
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине
Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15