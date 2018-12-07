Космос
Земляне впервые услышали шум ветра на Марсе
Земляне впервые услышали шум ветра на МарсеLenta.ru20:22
Автоматическая станция NASA Mars InSight записала и отправила на Землю шум марсианского ветра. Видеоролик с оригинальными звуками выложен на официальном аккаунте Лаборатории реактивного движения НАСА в YouTube.
Lenta.ru20:22
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