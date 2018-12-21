Общество
День зимнего солнцестояния наступил 22 декабря. Это начало астрономической зимы, в этот день Земля, двигаясь по орбите, достигает точки зимнего солнцестояния. Один из самых коротких дней в году продлится всего шесть часов 59 минут, сейчас Северное полушарие планеты максимально отвёрнуто от Солнца.
News.ru01:26
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День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды
Московский Комсомолецвчера в 01:19
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