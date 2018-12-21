Общество

Земля достигла точки зимнего солнцестояния
News.ru
01:26

День зимнего солнцестояния наступил 22 декабря. Это начало астрономической зимы, в этот день Земля, двигаясь по орбите, достигает точки зимнего солнцестояния. Один из самых коротких дней в году продлится всего шесть часов 59 минут, сейчас Северное полушарие планеты максимально отвёрнуто от Солнца.
News.ru01:26

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Земля достигла точки зимнего солнцестояния

News.ru01:26

В Россию пришла астрономическая зима

Российская газета00:46

В северном полушарии Земли началась астрономическая зима

REGNUMвчера в 23:34

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Петрозаводск говорит02:07

Наступил день зимнего солнцестояния – что это значит

Газета.Ruвчера в 04:44

День зимнего солнцестояния: как самый короткий день стал праздником надежды

Московский Комсомолецвчера в 01:19
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Транспорт

Более 40 рейсов задержано или отменено в аэропортах Москвы

Более 36 рейсов задержано и еще восемь отменено в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.
Обновлено в 01:53
Общество

Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли страны с Днем энергетика, отметив их высокую квалификацию, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:18
Общество

Во Франции «желтые жилеты» продолжат протесты

Несмотря на приближающиеся рождественские и новогодние праздники, "желтые жилеты" решили не прекращать протестные действия, которые должны пройти в эту субботу во многих городах Франции.
Обновлено в 03:44
ЖКХ

В Саратове развернули оперативный штаб из-за нарушения теплоснабжения

Оперативный штаб создан в главном управлении МЧС по Саратовской области после двух аварий на теплосетях в Саратове, где с четверга в морозную погоду нарушено теплоснабжение свыше 26 тысяч человек, сообщил региональный главк МЧС.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Чиновница Глацких потеряла право на жилищную субсидию

Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких некоторое время имела право на получение субсидии из бюджета для приобретения жилья.
Обновлено в 01:50
Общество

ГИБДД опровергла переэкзаменовку водителей при замене прав

Представители автошкол предлагали проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время власти внесли множество поправок в правила дорожного движения.
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Общество

Москвичей призвали не украшать ели на природных территориях

Обновлено в 01:48
Общество

В НАСА рассказали о рождественском меню экипажа МКС

Обновлено в 00:40
Общество

Школу в Приморье, о которой рассказали Путину, откроют в 2019 году

Начальную школу со спортивными секциями могут открыть в закрытой ранее школе Владивостока, о которой рассказали президенту РФ, сообщает администрация Приморья.
Обновлено в 02:09
Общество

Правительство присудило премии в области науки и техники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении за 2018 год государственных премий в области науки и техники для ученых.
Обновлено в 00:26
Общество

Житель Башкирии перед Новым годом стал миллионером, выиграв в лотерею

Житель Башкирии выиграл более миллиона рублей, купив билет "Столото" за 50 рублей, сообщается на сайте гослотереи.
Обновлено в 01:39
Общество

Появился рейтинг самых популярных котов 2018 года

Система мониторинга СМИ «Медиалогия» назвала самых популярных котов в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:44
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Calvin Klein уволит креативного директора

С 2005-го по 2012 год Симонс был креативным директором Jil Sander, с 2012-го по 2016-й занимал аналогичный пост в Dior, после чего перешел в Calvin Klein.
Обновлено в 03:45
Общество

На Урале появилась елка из миллионов долларов и евро

Обновлено вчера в 09:09
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В Санкт-Петербурге будет захоронен прах Андрея Битова

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