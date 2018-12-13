Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 годаРБК13:50
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
РБК13:50
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.
Обновлено в 13:53
Экономика
ФАС завела дело из-за роста цен на цифровые ТВ-приставки
В ФАС отметили, что с июня по декабрь 2018 года ее сотрудники проверили изменение цен на ТВ-приставки и пришли к выводу, что они меняются по всей стране по разнонаправленному принципу.
Обновлено в 04:41
Экономика
Сбербанк объяснил покупку домена sber.ru
Сбербанк через свою дочернюю структуру BI.Zone купил доменное имя sber.ru, подтвердила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Обновлено в 12:17
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».
Обновлено в 10:43
Экономика
Финская Valio начала производство сливочного масла в России
Финский производитель молочных продуктов Valio запускает в России производство сливочного масла под одноименным брендом, поставки которого компания прекратила после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года.
Обновлено в 08:46
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Финансы
МВФ: глобальный долг за 2017 год достиг 225% от мирового ВВП
Глобальный долг (частный и суверенный) на конец прошлого года достиг $184 трлн (225% от мирового ВВП).
Обновлено в 13:52
Экономика
В Белоруссии оценили потери от реализации в России налогового манёвра
Минфин Белоруссии оценивает потери от реализации в России налогового манёвра в нефтяной сфере примерно в $300 млн, сообщил министр финансов республики Максим Ермолович.
Обновлено в 05:07
Энергетика
Bloomberg: Саудовская Аравия сократит поставки нефти в США
Саудовская Аравия планирует сократить объем экспорта нефти в США из-за нового соглашения ОПЕК+.
Обновлено в 13:45
Экономика
В Госдуме предложили внепланово проверять застройщиков
Российских застройщиков, согласно новому пакету поправок в долевое законодательство, предполагается проверять во внепланово, рассказал в четверг председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Обновлено в 09:42
Экономика
ФНС временно отказалась штрафовать бизнес за старый НДС в чеках
Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила вопрос обновления касс для корректного отображения новой ставки НДС.
Обновлено в 12:54