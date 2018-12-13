Экономика
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года
Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 годаРБК13:50
Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.
РБК13:50
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Экономика
Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов.
Обновлено в 15:12
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Финансы
Профицит бюджета России за 11 месяцев достиг 3,7%
За 11 месяцев в бюджет поступило 17 трлн 456,9 млрд руб. (92,1% к общему объему доходов федерального бюджета).
Обновлено в 15:55
Энергетика
Bloomberg: Saudi Aramco планирует сократить экспорт нефти в США
Крупнейшая в мире по добыче и запасам нефти саудовская компания Saudi Aramco планирует в ближайшие недели сократить поставки сырья в США и хочет одновременно сдержать рост своих резервов углеводородов.
Обновлено в 15:33
Экономика
Счетная палата сочла провальной реформу в строительстве
Аудиторы Счетной палаты отметили, что реформа ценообразования в строительной отрасли, которую президент России Владимир Путин поручил провести еще в 2015 году, не принесла никаких результатов.
Обновлено в 06:10
Экономика
Фонд АФК «Система» стал третьим крупнейшим акционером Ozon
После закрытия сделки доля Sistema VС вырастет до 16,3%, что сделает фонд третьим крупнейшим акционером Ozon после структур Baring Vostok Capital Partners и МТС.
Обновлено в 16:00
Экономика
Греф объяснил отсутствие у Сбербанка системы кэшбека
Сбербанк не планирует переходить на кэшбек, поскольку для банка такого размера это может быть проблематично.
Обновлено в 05:20
Энергетика
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu
Третьим участником «Балтийского СПГ» может стать Itochu «Газпром» выбрал третьего потенциального партнера для «Балтийского СПГ», подписав меморандум о взаимопонимании с японской Itochu после аналогичных подписаний с Shell и Mitsui.
Обновлено в 13:53
Экономика
ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки в магазинах «Эльдорадо», «Юлмарт» и «М.видео».
Обновлено в 06:11
Финансы
Международные резервы России выросли на $1,5 млрд
За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Экономика
Совет директоров «Аэрофлота» одобрил лизинг 20 Boeing 737 для «Победы»
Совет директоров группы компаний «Аэрофлот» одобрил операционный лизинг 20 самолетов Boeing 737MAX8 для дочернего лоукостера «Победа».
Обновлено в 10:43
Экономика
Morgan Stanley сократит свое присутствие в России
Американский банковский холдинг Morgan Stanley сократит свое присутствие в России и закроет подразделения московского офиса, отвечающие за работу на фондовом и валютном рынках, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников.
Обновлено в 07:53
Экономика
Valio возобновит производство сливочного масла в России
Финский бренд Valio возобновляет производство своего сливочного масла в России, сообщила старший вице-президент компании Елена Кипенева.
Обновлено в 12:42
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Экономика
Переходом на эскроу-счета устлана дорога к повышению цен на жилье
Одна из поправок предусматривает переход на эскроу-счета с 1 июля 2019 года как новых проектов строительства жилья, так и тех, которые будут находиться на этапе строительства.
Обновлено в 16:07