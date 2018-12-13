Цены на земли подкосил рекордный урожай По версии аналитиков, основной причиной снижения цен на землю стал рекордный урожай прошлого года, он же спровоцировал падение стоимости основных сельхозкультур.

Земли для аграриев подешевели впервые с начала кризиса 2014 года

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