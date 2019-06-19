Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26Вести.Ru 00:55

с чего всё началось

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем. Толчки магнитудой 6,7 зафиксировали вчера вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата.

Экономика Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Происшествия 17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.

Политика Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.

Политика В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".

Общество Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров «За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Происшествия Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке "Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Армия и оружие Посол в РФ: война в Сирии вступает в завершающий этап "Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии", - сказал дипломат.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.

Политика Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.

Политика Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России «Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.

Армия и оружие Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Общество Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.

Армия и оружие Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Энергетика Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».

Хоккей «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.

Наука Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.