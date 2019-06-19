Происшествия

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26Вести.Ru 00:55

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем. Толчки магнитудой 6,7 зафиксировали вчера вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата.
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В Японии сегодня произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зарегистрировали на севере страны, сообщает местный телеканал NHK
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БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28

Подробнее о событии

Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 15 человек

Интерфаксвчера в 19:44

Число пострадавших от землетрясения в Японии увеличилось до 26

Говорит Москва00:21

Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26

Вести.Ru00:55

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 26

RT на русском00:55

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26

РБК02:25

В Генконсульстве заявили, что россияне не пострадали в результате землетрясения в Японии

ТАССвчера в 23:39

Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

РИА Новости00:13
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
Экономика

Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками

Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Посол в РФ: война в Сирии вступает в завершающий этап

"Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии", - сказал дипломат.
Обновлено в 02:24
Общество

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие

Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52

Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:25
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России

«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей

«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву

Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму

На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Космос

Индия и Россия создадут карты галактик с помощью китайской станции

Обновлено вчера в 21:26
Кино

Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом

Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
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