Происшествия
Землетрясение в Японии: число пострадавших увеличилось до 26Вести.Ru 00:55
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26. Ранее СМИ сообщали о 21 пострадавшем. Толчки магнитудой 6,7 зафиксировали вчера вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
В Японии сегодня произошло серьезное землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зарегистрировали на севере страны, сообщает местный телеканал NHK.БИЗНЕС Onlineвчера в 11:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Вашингтон
Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Обновлено в 01:30
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В «Ашане», говорит его представитель, доля продаж водки в малой таре – 8,3%, в 2019 г. быстро растет продажа водки и в емкостях 100 мл.
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром
В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками
Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров
«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Посол в РФ: война в Сирии вступает в завершающий этап
"Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии", - сказал дипломат.
Обновлено в 02:24
Общество
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Технологии
Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»
«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
Западные читатели оценили перехват российским Су-27 американского B-52
Издание Daily Mail написало о перехвате российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Зеленский рассказал, с чего начнет первую встречу с Путиным
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, с чего начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:25
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снижаются, как свидетельствуют данные с мировых торгов.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России
«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Общество
Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей
Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Энергетика
Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть
Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Хоккей
«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение о контракте Барбашеву
Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" сделал квалификационное предложение о контракте российскому форварду Ивану Барбашеву, заявил генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг.
Обновлено в 01:39
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
В результате российские ученые не могут провести эксперимент по исследованию сперматогенеза у космонавтов до, во время и после полета.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму
На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Космос
Индия и Россия создадут карты галактик с помощью китайской станции
Обновлено вчера в 21:26
Кино
Новым «Простоквашино» заинтересовались за рубежом
Российским мультсериалом «Простоквашино» заинтересовались зарубежные телеканалы.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40