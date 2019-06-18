Землетрясение у берегов Японии вызвало цунамиРБК 11:18

с чего всё началось

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.

Интернет В работе Google по всему миру произошёл сбой В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин стал многодетным отцом Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Политика Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям».

Политика Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Официальный представитель руководящих «верхов» Министерства внутренних дел России сообщил о разрабатываемых мерах по ужесточению ответственности своих сотрудников за фальсификации в рамках уголовных дел, связанных с наркотиками, сообщает «Российская газета».

Экономика Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями в России «По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, средний размер пенсии в целом по РФ по состоянию на 1 января 2019 года составил 14 тыс. 825 рублей, при этом наибольший ее размер отмечается в Дальневосточном федеральном округе (16 тыс. 534 рубля), наименьший в Южном (13 тыс. 564 рубля) и Северо-Кавказском (12 тыс. 865 рублей) федеральных округах», – сообщается на сайте Минтруда.

Общество Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте 18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.

Футбол Адвокат Мишеля Платини описал его допрос Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, заявил, что функционера не арестовали.

Наука Ученые из института «МИСиС» установили протез коту Ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» совместно с врачами ветеринарной клиники вживили коту биомиметический гибридный протез.

Политика Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Происшествия Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.

Политика Вышинский не признал вину по обвинительному акту Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Политика Венский арбитраж получил право работать в России Венский международный арбитражный центр (VIAC) получил право начать работу в России, получив положительную рекомендацию от Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте, сообщил замминистра юстиции Денис Новак.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Экономика Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.

Политика Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.