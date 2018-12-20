Землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Камчатки, по предварительным данным, обошлось без разрушений, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. "Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на глубине 80 километров", - сказал собеседник агентства.

Землетрясение у берегов Камчатки обошлось без разрушений

Происшествия Происшествия В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона В полиции графства Сассекс прокомментировали инцидент с беспилотниками в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия При взрыве на шахте в Чехии погибли пять человек В результате взрыва метана на угольной шахте СSМ на северо-востоке Чехии погибли пять человек, сообщает газета Lidove Noviny.

Происшествия Происшествия В Германии машина въехала в группу людей на остановке, есть жертвы В немецком городе Рекклингхаузен (земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль въехал в группу людей на автобусной остановке, пишет таблоид Bild.

Происшествия Происшествия В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.

Происшествия Происшествия В Каспийском море тонет иранское торговое судно Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.

Происшествия Происшествия МВД предложило наделить полицейских правом вскрывать автомобили В апреле 2017 года единороссы Василий Пискарев и Эрнест Валеев предложили наделить полицейских правом стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения нападения на государственные объекты.

Происшествия Происшествия Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток 19 декабря 58-летний сотрудник больницы воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток, находящихся в послеоперационной палате, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал.

Происшествия Происшествия МиГ-29 уронил топливные баки при взлете в Ейске Российский военный самолет уронил подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске.

Происшествия Происшествия В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных В Петербурге вынесен приговор трем молодым людям, которые в мае прошлого года избили до смерти бездомных мужчину и женщину.

Происшествия Происшествия В Петербурге автобус столкнулся с легковым автомобилем

Происшествия Происшествия При пожаре в квартире на юге Москвы погибли двое детей

Происшествия Происшествия Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.

Происшествия Происшествия В США в результате крушения самолета погибли три человека В Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, в результате происшествия погибли три человека. Об этом сообщает The Independent.