Происшествия
Землетрясение у берегов Камчатки обошлось без разрушений
Землетрясение у берегов Камчатки обошлось без разрушенийРИА Новости13:08
Землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Камчатки, по предварительным данным, обошлось без разрушений, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. "Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на глубине 80 километров", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости13:08
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