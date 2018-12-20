Происшествия

Землетрясение у берегов Камчатки обошлось без разрушений
РИА Новости
13:08

Землетрясение магнитудой 7,4 у берегов Камчатки, по предварительным данным, обошлось без разрушений, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ. "Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на глубине 80 километров", - сказал собеседник агентства.
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