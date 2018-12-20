Очаг располагался на глубине 9,6 км. Центр предупреждения цунами в Тихом океане (расположен в США) выпустил предупреждение о возможности образования больших волн в регионе землетрясения. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю РБК заявили, что угроза цунами была снята.

После землетрясения у берегов Камчатки объявили угрозу цунами

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