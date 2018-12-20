Происшествия

После землетрясения у берегов Камчатки объявили угрозу цунами
РБК
13:00

Очаг располагался на глубине 9,6 км. Центр предупреждения цунами в Тихом океане (расположен в США) выпустил предупреждение о возможности образования больших волн в регионе землетрясения. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю РБК заявили, что угроза цунами была снята.
РБК13:00

Подробнее о событии

Разрушений после землетрясения нет: МЧС Камчатки

КамИНФОРМ15:16

Более десяти афтершоков зарегистрировано у берегов Камчатки после сильного землетрясения

ТАСС17:56

Жители Командор о землетрясении: «Трясло сильно и долго, люди выбегали на улицу»

Кам 2417:02

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5

Газета.Ru12:29

В МЧС сообщили об отсутствии разрушений после землетрясения на Камчатке

RT на русском13:48

Серия афтершоков произошла после ночного землетрясения у берегов Камчатки

Камчатка-Информ16:48

Мощное землетрясение на Камчатке не привело к жертвам и разрушениям

РИА Новости14:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Происшествия

В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона

В полиции графства Сассекс прокомментировали инцидент с беспилотниками в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:39
Происшествия

При взрыве на шахте в Чехии погибли пять человек

Обновлено в 18:57
Происшествия

МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку

Женщина 88 лет скончалась на западе Германии в результате наезда автомобиля на остановку автобуса, еще шесть человек в возрасте от 16 до 67 лет ранены, заявили в полиции города Реклингхаузен.
Обновлено в 14:54
Происшествия

В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник

Ученик девятого класса умер на уроке физкультуры в одной из школ Дербента.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток

19 декабря 58-летний сотрудник больницы воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток, находящихся в послеоперационной палате, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Каспийском море тонет иранское торговое судно

Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Во Франции за месяц протестов пострадали почти три тысячи человек

Как сообщается, с середины ноября в ходе протестов пострадали 1843 гражданских лица и 1048 стражей порядка.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Арестован предполагаемый заказчик нападения на редакцию Charlie Hebdo

В Джибути арестовали экстремиста из близкого окружения братьев Куаши, устроивших нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.
Обновлено в 19:53
Происшествия

В Москве при пожаре погибли двое детей

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете

Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В США разбился легкомоторный самолет

Обновлено в 20:25
Происшествия

Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке

Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных

В Петербурге вынесен приговор трем молодым людям, которые в мае прошлого года избили до смерти бездомных мужчину и женщину.
Обновлено в 11:34
Происшествия

В ДТП с автобусом на Суворовском проспекте пострадала пассажирка

Обновлено в 18:44
Главное