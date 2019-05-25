Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в ЯпонииLife.ru 06:15

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Тиба, где проходит шоу. Очаг залегал на глубине около 40 километров.

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

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