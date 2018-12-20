Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5Газета.Ru12:29
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.
Газета.Ru12:29
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Происшествия
МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили
В Министерстве внутренних дел (МВД) предложили внести поправки в федеральный закон "О полиции", которые позволят полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В полиции прокомментировали инцидент с дронами в аэропорту Лондона
В полиции графства Сассекс прокомментировали инцидент с беспилотниками в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:39
Происшествия
Число погибших при взрыве на шахте в Чехии достигло пяти человек
Взрыв метана вечером в четверг на шахте ČSM-север в районе чешского города Карвина привел к гибели пяти человек, 10 ранено, судьба еще восьми людей остается неизвестной, все пострадавшие являются гражданами Польши, работавшими на этой шахте, сообщил журналистам представитель компании OKD, которой принадлежит шахта, Иво Челеховский.
Обновлено в 17:32
Происшествия
В Германии один человек погиб при наезде машины на остановку
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник
Обновлено в 11:33
Происшествия
Прокуратура выдала ордер на арест Карлоса Гона по новым обвинениям
Прокуратура в Японии выдала ордер на повторный арест главы Renault Карлоса Гона. Теперь его заподозрили в «нарушении доверия», сообщает NHK.
Обновлено в 21:38
Происшествия
В США три человека погибли при падении самолета на футбольное поле
Обновлено в 20:28
Происшествия
Пьяная модель устроила ДТП с тремя машинами на Рублевке
Начинающая модель Анна Лицова устроила массовое ДТП на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути
Питер Шериф, который был другом братьев Куаши, напавших на редакцию французского еженедельника Charlie Hebdo, арестован в Джибути.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В Каспийском море тонет иранское торговое судно
Иранское торговое судно в Каспийском море получило пробоину, из-за чего начало тонуть, военно-морские силы проводят спасательную операцию, сообщает агентство ISNA со ссылкой на ВМС армии Ирана.
Обновлено в 14:11
Происшествия
В Ейске МиГ-29 уронил топливные баки при взлете
Истребитель МиГ-29 сбросил дополнительные подвесные топливные баки при взлете с аэродрома в Ейске, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве при пожаре погибли двое детей
На юге Московской области двое детей погибли во время пожара в жилом доме.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток
19 декабря 58-летний сотрудник больницы воспользовался беспомощным состоянием трех пациенток, находящихся в послеоперационной палате, и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух пациенток, а третью изнасиловал.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии
Пожар в финском отеле "Исо-Сюёте" прервал сон более 40 гостей. Им пришлось быстро покинуть свои номера.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Буйного мужчину задержали в аэропорту Пулково
В петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, который вёл себя не адекватно.
Обновлено в 20:14