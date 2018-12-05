Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Новой Каледонии
ТАСС
02:17

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в среду у Новой Каледонии - заморского административно-территориального образования Франции с особым статусом. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС02:17

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В Новой Каледонии объявлена угроза цунами после мощного землетрясения

Коммерсантъ01:09

После землетрясения магнитудой 7,5 у берегов Новой Каледонии объявлена угроза цунами

Эхо Москвы00:47

У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение

RT на русском02:20

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у Новой Каледонии

ТАСС02:17

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии

РБК00:09

Еще одно мощное землетрясение зарегистрировано близ Новой Каледонии, есть угроза цунами

Интерфакс02:43

Власти Новой Каледонии отменили угрозу цунами

РИА Новости02:56
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Происшествия

На северо-западе Москвы сгорел приют для животных. Есть погибшие

Обновлено в 03:22
Происшествия

Раскрыта личность сбежавшего в Москву вооруженного охранника

Обновлено в 03:27
Происшествия

Фигурант дела «Седьмой студии» Малобродский попал в больницу

Продюсер Алексей Малобродский, обвиняемый по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, был госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Петербурге ликвидировали пожар на складе с бумагой

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе бумаги на улице Латышских стрелков в Петербурге,сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша исчез на пути в Петербург

Грузовик с 20 тоннами куриного фарша, который перевозил его из Брянской области в Петербург, пропал по пути.
Обновлено в 03:26
Происшествия

У посетителя Эрмитажа украли более 1 млн рублей

Обновлено в 03:30
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 03:29
Происшествия

Дело о сексуальном насилии в детском доме Петербурга передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора одной из школ Санкт-Петербурга и его соучастников, подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома с 2002 по 2017 год, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

От лобового удара на месте погибли четыре человека.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело об ограблении ветерана ВОВ

Возбуждено уголовное дело об ограблении в Санкт-Петербурге мошенниками ветерана Великой Отечественной войны и его жены, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Рейс из Сочи в Краснодар отменили после неполадок с шасси

Рейс авиакомпании UTair из Сочи в Краснодар отменили после того, как борт вернулся в аэропорт вылета из-за неубравшегося шасси, сообщил ТАСС представитель авиакомпании.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Москвичка потеряла в ресторане кольцо за 7 миллионов

Жительница Москвы потеряла дорогое кольцо во время ужина в ресторане. Ущерб она оценила в 7,5 миллиона рублей.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Москве в молочной продукции нашли плесень и золотистый стафилококк

В Москве арестовали директора молочный фирмы, которого обвиняют в производстве и сбыте опасной для потребителей продукции.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В Волгограде поймали маньяка с ножом

В Волгограде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападениях с ножом на женщин, передает РИА Новости.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Неизвестный угрожал взорвать вокзалы Петербурга и Москвы

Злоумышленник требовал перевести ему полмиллиона рублей и говорил, что если не получит деньги, то взорвет 5 вокзалов в Петербурге и 3 в Москве.
Обновлено в 02:56
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