Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе КанадыТАСС 01:21
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в четверг в юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
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В материале "Украинских новостей" утверждается, что мужчина может оказаться "ценным свидетелем" по делу о трагедии с рейсом MH17.
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Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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АвтоВАЗ возобновил производство машин
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
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Андер Эррера стал игроком «ПСЖ»
Полузащитник Андер Эррера перешел в «ПСЖ». Баск подписал контракт с французским клубом на пять лет.
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