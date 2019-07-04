Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе КанадыТАСС 01:21

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в четверг в юго-западной части Канады, близ острова Ванкувер. Об этом сообщила Геологическая служба США.
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Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек

РИА Новости06:15

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали на западе Канады

Московский Комсомолец01:15

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у западного побережья Канады

RT на русском01:22

Сильное землетрясение произошло у берегов Канады

Интерфакс01:13

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

REGNUM02:11

У западного берега Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

РБК02:20

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на юго-западе Канады

ТАСС01:21
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:21, Вашингтон
Общество

Сбежавшая жена эмира Дубая может осложнить международные отношения ОАЭ

Обновлено 02 июля в 21:43
Общество

Для Сечина строят особняк необычной формы за 20 млрд рублей — Baza

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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

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Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
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В Москве вручили премию «Медиа-Менеджер России»

Мариям Королева получила премию "За безупречную организацию и инновационный подход при проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио".
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Химики рассказали, как фейерверки становятся цветными

Научные специалисты рассказали, как и почему фейерверки в небе становятся цветными. Описать причины смогли профессиональные химики.
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Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Политика

Филарет назвал Иудой главу так называемой Православной церкви Украины

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет считает предателем своего ученика Епифания, возглавившего новую церковную структуру в стране - Православную церковь Украины (ПЦУ).
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Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.
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Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено в 16:24
Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Российские дилеры Renault сегодня начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, производство которого налажено на заводе компании в Москве.
Обновлено в 08:53
Политика

На Украине работника оборонного завода арестовали за шпионаж на Россию

Шевченковский районный суд Киева арестовал сотрудника одного из оборонных предприятий по подозрению в совершении госизмены.
Обновлено в 13:27
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

Обновлено в 12:46
Политика

Суд запретил Трампу тратить деньги Пентагона на строительство стены

Лидеру американского государства Дональду Трампу запретили тратить деньги Минобороны на строительство заграждения на южной границе.
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Шоу-бизнес

Лолита объявила о расставании с мужем

Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

Владимир Соловьев предрек Вячеславу Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун «побирается» на российских телеканалах, пишет Газета.ру.
Обновлено в 13:35
Технологии

S7 начала тестировать систему распознавания лиц в Домодедово

Авиакомпания S7 Airlines начала тестировать систему распознавания лиц в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено в 17:06
Политика

МИД Украины вызвал посла Венгрии

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Общество

Росконтроль назвал марки худшего кофе

Обновлено в 05:46
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Многодетным семьям начнут выдавать средства на компенсацию ипотеки. Закон об этом подписал Президент Владимир Путин.
Обновлено в 00:08
Футбол

Артем Дзюба показал новую форму «Зенита»: фото

На «Газпром Арене» Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев представили домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Хуситы заявили об обстреле аэропортов на юго-западе Саудовской Аравии

Йеменские мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли два аэропорта на юго-западе Саудовской Аравии вблизи границы с Йеменом, что привело к сбою в их работе, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Обновлено в 17:23
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться за него

Папа Римский Франциск после аудиенции с российским лидером Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента России молиться за него, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:02
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Главу банка «Восточный» отправили в отставку

В банке «Восточный» сменилось руководство — вместо и.о. предправления банка Александра Нестеренко должность занял его заместитель — главный исполнительный директор Вячеслав Арутюнян, который раньше работал в банке «Юниаструм» Артема Аветисяна, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 07:10
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