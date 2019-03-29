Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских острововКамчатка-Информ 26 марта в 18:27
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Спасатели обследуют здания после сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском
Народные новостивчера в 19:13
Сильное землетрясение не повредило здания в Петропавловске-Камчатском
Интерфакс - Россиявчера в 19:33
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«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
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Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
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