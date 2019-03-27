Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских острововКамчатка-Информ 26 марта в 18:27
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Экономика
Глава банка Wells Fargo Тим Слоан ушел в отставку
Главный исполнительный директор и президент Wells Fargo Тимоти Слоан сообщил совету директоров банка о своем решении немедленно уйти с этих постов, говорится в опубликованном пресс-релизе.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Общество
В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе
В Минтруде решили начать разработку методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе.
Обновлено в 03:10
Политика
Коломойский назвал виновного в провокации в Черном море
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский обвинил президента Петра Порошенко в организации провокации в Черном море, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:46
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Общество
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Футбол
СМИ узнали зарплату Сульшера в «МЮ»
Больше Сульшера в чемпионате Англии зарабатывают только Хосеп Гвардиола, тренирующий «Манчестер Сити» (15 миллионов фунтов в год), и Маурисио Почеттино, возглавляющий «Тоттенхэм» (8,5 миллионов фунтов в год).
Обновлено вчера в 16:08
Шоу-бизнес
Лиза Триандафилиди о разводе: «Поговорила с Алексеем. Все нормально»
Звезда «ДОМа-2» Лиза Триандафилиди рассказала, что ей удалось поговорить с мужем Алексеем Чайчицем.
Обновлено в 03:00
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено вчера в 00:44
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Более 50 человек пострадали при столкновении поездов в Италии
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Челябинске двое полицейских подозреваются в получении взяток
Двое сотрудников полиции подозреваются в получении взятки, сообщают в СУ СКР по Челябинской области.
Обновлено в 03:28
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Экономика
Под вечер возникнут желания сократить позиции в акциях РФ из-за возросших санкционных рисков
Во многом рынок тянул вниз «Норильский Никель», рухнувший более чем на 3% из-за противоречий между крупнейшими акционерами компании – Потаниным и Дерипаской, по поводу дальнейших дивидендных выплат ГМК.
Обновлено в 01:59
Общество
Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз
С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.
Обновлено вчера в 16:38
Гаджеты
Роскачество представило рейтинг лучших смартфонов
Эксперты Российской системы качества по итогам совместного исследования Роскачества и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) пришли к выводу, что лучшим смартфоном является Samsung Galaxy S10.
Обновлено вчера в 04:05
Культура
В Белгороде чиновница лишилась поста после скандала с присягой мэра
Как сообщает РИА "Новости", чиновница уволилась по собственному желанию после церемонии вступления в должность градоначальника, во время которой новый мэр Юрий Галдун вышел принимать присягу под саундрек из культовой саги "Звездные войны".
Обновлено в 02:59
Космос
Рогозин подтвердил просьбу NASA перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 03:26
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 04:53
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Михаил Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал экс-министра Михаила Абызова до 25 мая.
Обновлено 27 марта в 14:46
Происшествия
В Хабаровске зарезали семью из трех человек
Обновлено в 03:35
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Авто
Определен лучший автомобиль в бизнес-классе
Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено вчера в 13:30