Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов КамчаткиИнтерфакс - Россия 18:40
Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,4. В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
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Происшествия
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
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Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
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Политика
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Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Кино
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Риза Азис подозревается в отмывании денег Малайзийский кинопродюсер Риза Азис, известный по работе с фильмом "Волк с Уолл-стрит", задержан в четверг в стране по подозрению в причастности к коррупционному скандалу.
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Общество
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Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
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Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения
Ещё в 2017 году Tesla представила автоматическую систему экстренного торможения (automatic emergency braking, AEB), используемую в её транспортных средствах с поддержкой технологии автопилота.
Обновлено в 17:01
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По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
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Происшествия
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