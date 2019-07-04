Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов КамчаткиИнтерфакс - Россия 18:40

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 10,4. В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.
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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Камчатки

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Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек

РИА Новости06:15

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РЕН ТВвчера в 17:24

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Life.ruвчера в 18:54

У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,5

REGNUM02:11
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Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
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В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто.
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Происшествия

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Компания «Вагонреммаш» разработала концепт нового плацкартного вагона без боковых полок и с более длинными местами.
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Происшествия

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В США возле Белого дома задержали двоих активистов, один из которых сжег американский флаг в День независимости, сообщается в аккаунте Секретной службы в Twitter.
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Огромный астероид несется к Земле

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Журналист нашел архивное видео с Бэнкси

Телеканал ITV London нашел и опубликовал архивное интервью 2003 года с молодым человеком, который, предположительно, является художником Бэнкси.
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В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

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В суши-баре Калининграда у поваров нашли сальмонеллез

В японском ресторане в центре Калининграда, где 13 посетителей заразились кишечной инфекцией, су-шеф и повар были носителями сальмонеллеза.
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ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
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В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

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Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой в кукурузном поле под Киевом

Гардеробщица Верховной рады, 66-летняя Антонина Шпир была найдена жестоко убитой в кукурузном поле в Киевской области.
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Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
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Футбол

«Зенит» представил игровую форму на сезон

Петербургский «Зенит» представил два комплекта формы на сезон 2019/2020 год.
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Лука Банки возглавит «Локомотив»

Новым главным тренером "Локомотива" станет Лука Банки.
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В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
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Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
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Кино

Продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» задержали в Малайзии

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Обновлено в 13:32
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Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
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Tesla продемонстрировала работу автоматической системы экстренного торможения следующего поколения

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Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
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Айза Анохина рассказала об «инопланетном» характере мужа

Айза Анохина рассказала об «инопланетном» характере мужа Дмитрия, отпраздновавшего 40-летний юбилей.
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Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
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Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
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