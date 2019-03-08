Политика

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в ЧехииRT на русском 20:32

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией. Об этом он сказал в эфире TVBarrandov.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Глупая провокация»: Земан прокомментировал действия Чехии в отношении МИД РФ

ТК Звезда21:19

Земан назвал «глупой провокацией» отказ российскому дипломату во въезде в Чехию

ТАСС15:59

«Провокация». Земан прокомментировал инцидент с российским дипломатом в Чехии

Life.ru20:35

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

RT на русском20:32

Президент Чехии устроил разнос подчиненным, не пустившим в страну россиянина

URA.Ru23:16

Земан назвал глупой провокацией отказ во въезде в Чехию российскому дипломату

ФАН17:06

«Глупая провокация»: президент Чехии об отказе пустить российского дипломата в страну

Газета.Ru20:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 23:19, Ашберн
Политика

Почти вся Венесуэла осталась без электричества из-за сбоя

Массовые отключения электричества зафиксированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны Каракасе, сообщает газета El Nacional.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Первоуральске загорелся магазин на площади 1,8 тыс. кв. м

Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 20:06
Политика

Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально объявили о расставании

Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Политика

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.
Обновлено в 22:39
Политика

В Китае анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить визит в Россию в 2019 году.
Обновлено в 22:17
Политика

ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила список кандидатов в президенты страны, в общей сложности в президентской гонке будут участвовать 39 человек.
Обновлено в 21:19
Политика

Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Политика

Суд вынес приговор экс-главе предвыборного штаба Трампа

Федеральный судья штата Виргиния признал Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа, виновным в мошенничестве и приговорил его к 47 месяцам тюремного заключения.
Обновлено в 19:24
Политика

Пентагон может лишить Илона Маска доступа к секретным данным

Как рассказал агентству представитель Пентагона, у Илона Маска есть доступ к секретным данным, потому что SpaceX занимается запусками военных спутников.
Обновлено в 22:55
Политика

Дочь экс-президента Узбекистана обвинили в США во взятках на $865 млн

Обновлено в 15:17
Космос

Туристы «КосмоКурса» смогут взять в космос домашних животных

Туристы, которые отправятся в космос на корабле "КосмоКурса" смогут за дополнительную плату взять с собой в полет своих домашних животных.
Обновлено в 23:09
Политика

Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив

Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Наука

Ученые назвали опасность высокого уровня тестостерона

Исследователи Университета Нью-Йорка и Университета Гонконга рассказали об опасности, которую таит в себе высокий уровень тестостерона у мужчин.
Обновлено в 21:55
Хоккей

НХЛ. Павел Бучневич забросил две шайбы в ворота «Детройта»

"Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях уступил "Детройт Ред Уингз" в серии буллитов 2:3. Обе шайбы в составе проигравших забросил Павел Бучневич.
Обновлено в 22:31
Происшествия

В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные

Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Космос

Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара»

Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.
Обновлено в 21:43
Армия и оружие

«Стягивают все силы НАТО»: эксперт о стратегии США в Арктике

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что США создают в Арктике "атмосферу выдавливания" России.
Обновлено в 22:24
Политика

В США умер старейший член палаты представителей

В США в возрасте 95 лет умер старейший член палаты представителей Ральф Холл.
Обновлено в 19:05
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Ранее в сентябре 2018 года Наталья Поклонская сообщала, что пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции предстоит пятерым депутатам Госдумы.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Берлускони снова стал фигурантом коррупционного дела

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони проходит подозреваемым по делу о коррупции при вынесении решений одним из высших надзорных органов, сообщает агентство Agi.
Обновлено в 21:49
Финансы

Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда

Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Общество

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

Обновлено в 10:09
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Политика

МИД подтвердил задержание граждан США в Новороссийске

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.
Обновлено вчера в 17:33
Политика

Путин поздравил женщин с 8 Марта

Обновлено в 18:55
Политика

Тимошенко письменно обязалась вернуть Украине Крым

Лидер украинской партии «Батькивщина» и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко подписала письменное обязательство, в котором пообещала вернуть Донбасс и Крым под контроль Киева в случае своей победы на выборах главы государства.
Обновлено в 07:53
Финансы

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Немец получил пожизненное за отравление еды своих коллег

Немецкий рабочий получил пожизненный срок заключения за то, что подсыпал своим коллегам в еду яд. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов. Житель Богемии, мужского пола - Богемец.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Милош Земан
Чешский политик
Чешский государственный и политический деятель, действующий Президент Чехии с 8 марта 2013 года. Президент страны, избранный путём всенародных выборов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное