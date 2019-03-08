Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в ЧехииRT на русском вчера в 20:32

Я считаю эти действия весьма глупой провокацией, потому что знаю, что российская делегация даже раздумывала над тем, чтобы развернуться и вернуться назад.

Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией. Об этом он сказал в эфире TV Barrandov.

Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии

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