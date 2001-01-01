Футбол

Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаСпорт-Экспресс 13:19

3 фото
Хавбек вернулся в столичный клуб после сезона аренды в тульском "Арсенале". "Спартак-2" заявил его на сезон, на официальном сайте ФНЛ он числится под номером 10.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бакаев взял себе «десятку» в «Спартаке»

Нева Спорт13:25

Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

Sportbox.RU13:43

Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

Евро-футбол.ру14:26

Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

Матч ТВ13:43

Бакаев будет играть под номером Дзюбы и Черенкова

Советский спорт13:23

Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер Промеса

Спорт-Экспресс13:19

Бакаев и Ломовицкий определились с игровыми номерами на сезон-2019/20

Чемпионат13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Обновлено в 11:23
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Общество

Жена Новосельцева требует с него алименты

Обновлено в 10:30
Происшествия

Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море

Обновлено в 14:23
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Политика

Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео

Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом

Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

Обновлено в 01:26
Политика

В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Авто

BMW официально презентовала новый BMW X6

Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Политика

Медведев уволил главу Рослесхоза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Обновлено в 14:08
Космос

В головном институте «Роскосмоса» создадут новое конструкторское бюро

Как пишет газета «Известия» 3 июля, бюро будет разрабатывать многоразовые ракеты.
Обновлено в 07:50
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%

За третью декаду июня средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения снизилась на 0,09 процентного пункта (п. п.) до 7,27% годовых, выяснил департамент обеспечения банковского надзора ЦБ.
Обновлено в 10:03
Политика

Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции

Обновлено в 02:05
Общество

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода

На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес

Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Кино

Умер актер и режиссер Василий Панин

Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие

Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец

По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

На сайте храма в Мурманске появились имена погибших подводников

Обновлено в 06:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зелимхан Джабраилович Бакаев
Российский футболист
Российский футболист, крайний полузащитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Квинси Промес
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий испанского клуба «Севилья» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное