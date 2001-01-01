Футбол
Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаСпорт-Экспресс 13:19
Хавбек вернулся в столичный клуб после сезона аренды в тульском "Арсенале". "Спартак-2" заявил его на сезон, на официальном сайте ФНЛ он числится под номером 10.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Обновлено в 05:21
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
Обновлено в 14:23
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом
Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.
Обновлено вчера в 09:51
Политика
В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка
Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Обновлено в 06:59
Авто
BMW официально презентовала новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
Политика
Медведев уволил главу Рослесхоза
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Обновлено в 14:08
Космос
В головном институте «Роскосмоса» создадут новое конструкторское бюро
Как пишет газета «Известия» 3 июля, бюро будет разрабатывать многоразовые ракеты.
Обновлено в 07:50
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Финансы
Средняя максимальная ставка вкладов топ-10 банков опустилась ниже 7,3%
За третью декаду июня средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов населения снизилась на 0,09 процентного пункта (п. п.) до 7,27% годовых, выяснил департамент обеспечения банковского надзора ЦБ.
Обновлено в 10:03
Политика
Зеленский начал с шутки выступление на Канадской конференции
Обновлено в 02:05
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время развода
На своей странице в соцсети Instagram бывшая участница группы «ВИА Гра» опубликовала трогательный пост с пожеланиями, а также написала, что Рудова - единственная подруга, которая по-настоящему поддержала ее во время громкого развода с ее бывшим мужем.
Обновлено вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды «Брата-2»
Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка.
Обновлено в 11:41
Кино
Умер актер и режиссер Василий Панин
Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 09:15
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
Смерть под грифом «секретно»: «Лошарик» искал на морском дне «Посейдон» - Баранец
По мнению военного обозревателя газеты "Комсомольская правда", трагедия с аппаратом (по версии СМИ, пожар случился на АС-12, неофициальное название "Лошарик") может быть связана с испытаниями суперсекретных систем.
Обновлено вчера в 17:07