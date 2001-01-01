Футбол
Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаСпорт-Экспресс 13:19
Хавбек вернулся в столичный клуб после сезона аренды в тульском "Арсенале". "Спартак-2" заявил его на сезон, на официальном сайте ФНЛ он числится под номером 10.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Армия и оружие
МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской
Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
Обновлено в 15:18
Политика
Разыскиваемого СБУ соратника Януковича сняли с выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сняла с выборов в Верховную Раду экс-главу администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева.
Обновлено в 16:03
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ с геномом CRISPR-Cas9 из ДНК мышей
Обновлено в 15:20
Армия и оружие
Военный парад: Беларусь отмечает День независимости
Беларусь отмечает День независимости. Для Минска это еще и юбилейный год. 75 лет назад столицу освободили от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 15:51
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Общество
Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.
Обновлено в 10:02
Футбол
ЦСКА и «Ростов» объявили составы на матч турнира в Австрии
Московский ЦСКА и "Ростов" объявили стартовые составы на матч товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:20
Интернет
Продукцией Xiaomi активно пользуются более 500 млн человек
По словам Чжоу, в настоящее время активная пользовательская база Xiaomi превышает 500 миллионов человек по всему миру.
Обновлено в 06:30
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Внук Назарбаева покусал констебля в Лондоне
Обновлено в 15:27
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Кино
Вышел трейлер фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Первая часть "Новогоднего беспредела" вышла в кинотеатрах 20 декабря 2018 года.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Boeing заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max
Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:45
Происшествия
О погибшем брянском моряке Дмитрии Соловьёве рассказала его сестра
Сестра брянского моряка Дмитрия Соловьёва рассказала о погибшем брате журналистам «Комсомольской правды».
Обновлено в 14:36
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
У ПАСЕ есть ожидания от возвращения России, заявили в Совете Европы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, однако есть определенные ожидания после восстановления полномочий страны в этой структуре, заявила замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными
Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
Рад, что подписал с клубом контракт. Впереди очередной интересный сезон, выступление в Лиге чемпионов.
Обновлено в 15:57
Гаджеты
Vivo официально представил смартфон Vivo Z1 Pro
Обновлено в 10:40
Финансы
Рубль второй день снижался к доллару и евро на ослаблении аппетита к риску
Рубль в среду снижался против доллара и евро второй день подряд. Ослабление спроса на рисковые активы проходит на фоне роста доллара.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Болячки во рту девушки оказались симптомом смертельно опасной болезни
В английском графстве Суффолк врачи спутали смертельно опасную болезнь девушки с тонзиллитом.
Обновлено в 15:52
Происшествия
СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море
Появились первые очевидцы аварии на глубоководной атомной станции (ГАС) в Баренцевом море, жертвами которой стали 14 офицеров ВМФ.
Обновлено в 05:21
Авто
Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге
По предварительным данным, Kia Sorento следующего поколения переедет на новую платформу, получит иную моторную гамму, станет комфортнее и гораздо безопаснее.
Обновлено вчера в 13:18
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз по погоде в июле
Летняя погода установится в центральной части России, включая столичный регион, со второй декады месяца.
Обновлено в 08:52