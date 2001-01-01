Футбол

Зелимхан Бакаев взял в «Спартаке» номер ПромесаСпорт-Экспресс 13:19

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Хавбек вернулся в столичный клуб после сезона аренды в тульском "Арсенале". "Спартак-2" заявил его на сезон, на официальном сайте ФНЛ он числится под номером 10.
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