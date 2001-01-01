Футбол
Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»Вести.Ru 15:02
Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев вернулся в московский "Спартак" из тульского "Арсенала". Футболист провел прошлый год в аренде у тульского клуба. Зелимхан Бакаев стал одним из лидеров "Арсенала".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Политика
Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании
Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами
На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено в 09:27
Общество
Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф
Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество
Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы
Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимым стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:13
Экономика
Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов
Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Здоровье
Врачи предупредили о последствиях детского ожирения
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.
Обновлено в 14:26
Футбол
В Кремле высказались об аресте Платини
Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.
Обновлено в 05:28
Баскетбол
Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА
Обновлено в 10:43
Политика
В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
Обновлено в 14:03
Общество
Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора
Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях
4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов
Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.
Обновлено в 12:59
Политика
Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Кино
Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера
Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с Джорджевичем
Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Вадим Галыгин в третий раз стал отцом
Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено в 14:02
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15