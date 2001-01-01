Футбол

Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»Вести.Ru 15:02

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев вернулся в московский "Спартак" из тульского "Арсенала". Футболист провел прошлый год в аренде у тульского клуба. Зелимхан Бакаев стал одним из лидеров "Арсенала".
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Зелимхан Бакаев: «Рад вернуться в „Спартак“. Счастлив, что снова здесь»

Sports.ru15:07

Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»

Вести.Ru15:02

Зелимхан Бакаев: «Счастлив, что я снова в „Спартаке“»

Спорт-Экспресс14:09

Бакаев: счастлив снова быть в «Спартаке»

Чемпионат14:31
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:25, Вашингтон
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Обновлено в 15:08
Политика

Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании

Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.
Обновлено в 10:06
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Общество

Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф

Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Обновлено в 04:32
Общество

Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы

Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимым стало «шоком» для Службы судебных приставов.
Обновлено в 15:13
Экономика

Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов

Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:17
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено в 14:57
Здоровье

Врачи предупредили о последствиях детского ожирения

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.
Обновлено в 14:26
Футбол

В Кремле высказались об аресте Платини

Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.
Обновлено в 05:28
Баскетбол

Нандо Де Коло покинул баскетбольный ЦСКА

Обновлено в 10:43
Политика

В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".
Обновлено в 14:03
Общество

Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора

Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях

4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов

Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.
Обновлено в 12:59
Политика

Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Цыгане из Чемодановки не переедут в Волгоградскую область

Обновлено в 13:33
Кино

Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера

Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь

В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.
Обновлено в 15:09
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

Обновлено в 13:44
Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 14:27
Гаджеты

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Футбол

«Зенит» полетел на сбор в Австрию без Лодыгина, но с Джорджевичем

Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил список футболистов, которые отправились на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 03:24
Общество

Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира

Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения

18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено в 14:02
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Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал».
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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