Зелимхан Бакаев вернулся в «Спартак»Вести.Ru 15:02

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев вернулся в московский "Спартак" из тульского "Арсенала". Футболист провел прошлый год в аренде у тульского клуба. Зелимхан Бакаев стал одним из лидеров "Арсенала".

Политика Джонсон увеличил отрыв в борьбе за пост премьера Великобритании Число кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании по итогам второго тура голосования сократилось до пяти, при этом экс-глава МИД Борис Джонсон сохраняет лидерство со 126 голосами.

Происшествия В Японии после землетрясения объявили угрозу цунами На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,8. На побережье страны объявлена угроза цунами, говорится в сообщении национальной метеорологической службы.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Общество Для любителей ходить в лес в России ввели новый штраф Поправки дополняют статью 8.32 о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Общество Предложение убрать клетки из судов шокировало главного пристава Москвы Предложение убрать клетки или «аквариумы» для подсудимым стало «шоком» для Службы судебных приставов.

Экономика Utair выплатит проценты по кредитам за счет продажи активов Перевозчик намерен выполнять свои кредитные обязательства и поэтапно гасить проценты «за счет продажи активов, которые не влияют на операционную деятельность», говорится в сообщении компании.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Здоровье Врачи предупредили о последствиях детского ожирения Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что медики определили основную причину детского ожирения.

Футбол В Кремле высказались об аресте Платини Чемпионат мира 2022 года пройдет в семи городах Катара. Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) отреагировали на арест Платини.

Политика В партии Зеленского рассказали, как хотят вернуть Донбасс Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил во вторник, что власти Украины намерены возвращать неподконтрольные Киеву территории Донбасса не "пушками", а "информационным оружием".

Общество Москва определила сроки перехода на раздельный сбор мусора Датой начала первого этапа перехода к раздельному сбору мусора названо 1 января 2020 года.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки впервые победила на соревнованиях 4-летняя Надя заняла первое место. Пока мир ахает по поводу достижений на льду Саши Плющенко, подросла еще одна звезда фигурного катания.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов Первое место в рейтинге Роскачества досталось Samsung Galaxy S10+.

Политика Кадыров вышел на связь с МКС и попросил не приглашать его в космос Глава Чечни Рамзан Кадыров провел сеанс прямой связи с находящимся на борту Международной космической станции командиром экипажа Олегом Кононенко, передает корреспондент РИА Новости.

Кино Проблемы «Людей в черном 4» объяснили конфликтом режиссера и продюсера Влияние удручающе слабого старта в прокате фильма "Люди в черном 4: Интернэшнл" на общие сборы еще предстоит оценить в ближайшем будущем, но некоторые факторы, помешавшие создать востребованное у зрителей продолжение знаменитой франшизы, стали известны уже сегодня.

Происшествия В Испании задержаны «поставщики» украинских секс-рабынь В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек, которых обвиняют в принуждении женщин к занятиям проституцией.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Гаджеты Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.

Политика Трамп сменил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.