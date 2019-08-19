Футбол
Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»Комсомольская правда вчера в 16:45
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Зелимхан Бакаев: «Скоро придет время, когда я каждую игру буду приносить результат»
Sports.ruвчера в 17:45
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
Обновлено в 10:20
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено в 08:08
Общество
Трамп стал дедушкой в десятый раз
Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Политика
Жена Нетаньяху в Киеве бросила хлеб-соль на землю
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль, надкусил, и передал жене, а она бросила хлеб на землю.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Западные СМИ оценили переговоры Путина и Макрона
В центре внимания мировых СМИ переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые состоялись накануне во Франции.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Космос
Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии
Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
Обновлено вчера в 23:42
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Англии врачи посчитали мальчика здоровым, он вернулся домой и умер
В Великобритании отец скончавшегося девятилетнего мальчика намерен обратиться в суд из-зи смерти ребенка — врачи посчитали, что школьник здоров и отпустили его домой, но через четыре дня он умер.
Обновлено в 10:28
Религия
В РПЦ попросили власти Петербурга отдать собор Архангела Михаила
У властей Петербурга русская православная церковь попросила передать собор Архангела Михаила, который находится в Ломоносове.
Обновлено в 11:27
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню
Пресс-служба первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовала во вторник видеозапись, на которой он исполняет песню собственного сочинения, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:26
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, не вышли на связь
Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Под Тулой задержали сбившего трех паралимпийцев водителя
Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
К чему приведёт сирийская атака турецкого конвоя в Идлибе
Последние события, связанные с ударами сирийских ВВС по турецкому конвою, вполне могут привести даже к прямому военному столкновению Дамаска и Анкары, отметил в разговоре с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов.
Обновлено вчера в 12:40
Гаджеты
Motorola RAZR с гибким экраном выйдет в Европе уже в декабре 2019
Ожидается, что в Европе смартфон поступит в продажу уже в декабре 2019 или январе 2020 года, а еще до этого начнутся продажи в США.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода поразила фолловеров шпагатом и растяжкой гимнастки
На днях звезда поразила фанатов своей гибкостью. Фигура Светланы Лободы — предмет зависти многих женщин.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Жена запретила друзьям Валентина Гафта навещать его
Обновлено в 09:07