Футбол

Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»Комсомольская правда вчера в 16:45

Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
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Бакаев: в перерыве Кононов сказал: «Давайте, давайте, через не могу!»

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.
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Абоненты МТС массово пожаловались на сбой

Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
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Армия и оружие

В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты

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В Великобритании отец скончавшегося девятилетнего мальчика намерен обратиться в суд из-зи смерти ребенка — врачи посчитали, что школьник здоров и отпустили его домой, но через четыре дня он умер.
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Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Пираты похитили восемь человек, в том числе троих россиян из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска - капитана, старшего помощника и старшего механика.
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Правоохранительные органы задержали водителя, который сбил трех паралимпийцев в Тульской области.
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Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

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Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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