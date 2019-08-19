Футбол
Бакаев: вся центральная ось «Спартака» провела фантастический матчNews.ru 05:00
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Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Глава совета депутатов на Алтае вышла из ЕР после скандала с туристами
Обновлено вчера в 04:31
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Тульской области неизвестный сбил трёх инвалидов
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом
Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Музыка
Валерия получила травму на съемках шоу «Голос 60+»
В новом сезоне шоу Первого канала певица входит в состав жюри. Однако съемки «Голоса» начались для Валерии с форс-мажора.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Опубликованы фотографии салона и кабины севшего в поле A321
Телеканал «360» опубликовал фотографии салона и кабины пилотов севшего в подмосковном кукурузном поле самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Ульяновской области изъяли из оборота отравленное подсолнечное масло
Правоохранительные органы изъяли большую часть партии подсолнечного масла кустарного производства, которое, предположительно, стало причиной массового отравления и смерти нескольких человек в Ульяновской и Самарской областях.
Обновлено в 04:39
Политика
Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России
В Москве с конца июля проходят массовые акции протеста, в том числе несанкционированные, из-за выборов в Мосгордуму, которые состоятся 8 сентября.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных
Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Политика
Глава партии Зеленского назвал кандидата на пост спикера Рады
Пропрезидентская партия "Слуга народа" предложит назначить главу партии Дмитрия Разумкова спикером Верховной рады Украины, первым вице-спикером - Руслана Стефанчука, сообщил журналистам во вторник сам Разумков.
Обновлено в 08:03
Религия
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Экономика
В России собрались изменить правила работы ломбардов
Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
Экономика
Власти направят 3 млрд рублей на льготный лизинг и автокредиты
Правительство выделяет дополнительные субсидии на автокредиты, передает ОТР. Речь идет о трех миллиардах рублей.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Дональд Трамп уже в десятый раз стал дедушкой
Дональд Трамп стал дедушкой уже в десятый раз. Пятерых внуков ему подарил младший сын.
Обновлено в 09:43
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил замглавы Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:03
Технологии
Борьба за пламенный мотор
За создание самих новых материалов отвечает Всероссийский институт авиационных материалов (ВИАМ).
Обновлено в 09:59