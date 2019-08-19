Футбол

Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»Комсомольская правда вчера в 16:45

Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
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Зелимхан Бакаев: Скоро придет время, когда буду давать результат в каждом матче

Советский спорт05:28

Зелимхан Бакаев: «Дерби с ЦСКА – самый большой матч в России, один из самых больших в мире»

Sports.ruвчера в 17:48

Зелимхан Бакаев: «Кто нас привел в чувства в перерыве? Кононов!»

Матч ТВвчера в 15:56

«Кононов сказал играть через не могу». «Спартак» перетерпел и взял дерби, дым для ЦСКА не оправдание

Sport24.ruвчера в 17:20

Бакаев: «Перевернули игру за счёт установки Кононова, он нас настроил»

Евро-футбол.рувчера в 15:55

Зелимхан Бакаев: «Тренер в перерыве привел в чувства»

Спорт-Экспрессвчера в 15:43

Бакаев: в перерыве Кононов сказал: «Давайте, давайте, через не могу!»

Чемпионатвчера в 15:35
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия

СМИ опубликовали видео встречи жителей с военным после взрыва под Северодвинcком

Издания Newsader и «Радио Свобода» опубликовали видео, предположительно снятое на встрече военного с жителями архангельского поселка Ненокса, на которой обсуждались последствия после взрыва на полигоне.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Ранее сообщалось, что Путин прилетел во Францию, где состоится его встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 11:33
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Происшествия

Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции

Обновлено вчера в 21:59
Политика

Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Наука

Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп

На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено в 02:38
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Эксперты ВШЭ: Россию ждет новый кризис через год

Фото: iStock Эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ предсказали, что новый финансовый и экономический кризис ждёт Россию спустя год-полтора, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 06:03
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Силовики начали проверку по заявлению жителя Геленджика о пытках

Обновлено в 04:58
Культура

Наследники Успенского передали «Союзмультфильму» права на Чебурашку

Наследники писателя Эдуарда Успенского передали «Союзмультфильму» права на использование образа героя детских мультфильмов Чебурашку, сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Супруга Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать любовника

В начале августа солист группы «Иванушки Int» в откровенной беседе со «СтарХитом» рассказал, что действительно больше не живет вместе с супругой Марией.
Обновлено в 04:00
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Футбол

Маммана может перейти в «Фиорентину»

Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Украинские спецслужбы предотвратили теракт на концерте «Квартал 95»

Следствие проверяет версию о том, что теракты планировались на празднике в честь Дня украинского флага 23 августа и на концерте «Квартал-Фест» в Сумской области.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес

Элтон Джон открыто заступился за принца Гарри и Меган Маркл

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций

Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани

Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Происшествия

Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам

Пираты обещали обеспечить во вторник осмотр доктором похищенных у Камеруна с судна "Мармалайта" моряков, в том числе троих россиян, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Обновлено в 06:13
Политика

Украина собирается покупать газ у Румынии

«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд кубометров газа в год» - говорится в сообщении «Укртрансгаза».
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
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