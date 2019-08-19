Футбол

Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»Комсомольская правда вчера в 16:45

Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
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Зелимхан Бакаев: Скоро придет время, когда буду давать результат в каждом матче

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Бакаев — о Шюррле: «Спартаку» повезло, что такие люди играют на острие

Чемпионатвчера в 16:18
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Путин рассказал об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским

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«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
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Армия и оружие

Лавров рассказал о контактах России и Турции по проблеме Идлиба

Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«Союзмультфильм» представил новый мультфильм с Чебурашкой

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В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
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Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода

Обычный спиртовой йод для обработки ран уже устарел из-за агрессивного воздействия на кожу, считают опрошенные РИА Новости врачи.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов

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Происшествия

Илью Яшина арестовали четвертый раз подряд

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

В Бразилии вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами на мосту Рио-Нитерой в Рио-де-Жанейро и угрожает поджечь его, передает Globo.
Обновлено в 08:07
Футбол

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено в 07:31
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Технологии

Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Политика

Участники профсоюза «Учитель» отказались работать на выборах в Мосгордуму

В Москве члены профсоюза "Учитель" решили не участвовать в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму и призвали других учителей поступить так же.
Обновлено в 05:46
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:47
Технологии

Эксперты назвали оператора с самым быстрым мобильным интернетом

Ранее международная компания Ookla признала «Мегафон» оператором с самым быстрым мобильным интернетом в России по результатам исследования в первой половине 2019 года.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Игры

Опубликован трейлер дополнительного контента Anno 1800

Представители студии Blue Byte и компании Ubisoft в ходе выставки gamescom 2019 продемонстрировали новое видео, которое посвящено экономической стратегии под названием Anno 1800.
Обновлено в 02:01
Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Обновлено вчера в 15:16
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Российская легкоатлетка умерла в 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Общество

В Минэкономики вступились за частные камеры

Минэкономразвития рассказало, что камеры "частников" устанавливают в очагах аварийности, а не в местах с наибольшим числом нарушений ПДД.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Названа причина заболевания детей кишечной инфекцией в лагере на Урале

Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в лагере "Талый ключ" в поселке Сосновый Бор стало заражение от персонала пищеблока, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Авто

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Ведущий итальянский бренд Ferrari объявил о скором выходе новой модели суперкара.
Обновлено в 07:14
Авто

Автомобили УАЗ получат современные выкидные ключи

Обновлено вчера в 09:30
Футбол

Испанская бригада арбитров рассудит «Брагу» и «Спартак»

Испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом рассудит «Брагу» и «Спартак» в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

Новые танки Т-80БВ поступили на Дальний Восток

На Дальнем Востоке завершилось перевооружение мотострелковых соединений Восточного военного округа на новые танки Т-80БВ.
Обновлено вчера в 04:08
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