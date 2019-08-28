Футбол
Soccer.ruЗелимхан Бакаев: «Хотим пройти „Брагу“»
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассуждает о предстоящем ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Атмосфера в Браге была нормальной, там не только свистели местные болельщики в нашу сторону, но и наши фанаты поддерживали нас.
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло до трех
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся стены здания в Новосибирске.
ТАСС 06:02
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru 11:27
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Транспорт
Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки
Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
Турпром 04:44
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM 01:08
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
Lenta.ru вчера в 10:15
Политика
Лукашенко отказался от визита в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко отказался от поездки в польскую столицу, куда его пригласили на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны из солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, который не получил приглашение на памятные мероприятия в Варшаве.
Наша версия 10:29
Политика
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
RT на русском 05:14
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия 11:18
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Здоровье
Терапевт предупредила о надвигающихся сезонных заболеваниях
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-терапевтом первой категории Мариной Анисимовой и узнала, какие инфекции будут представлять наибольшую опасность для россиян в первые осенние месяцы.
Вечерняя Москва 07:02
Технологии
Google оказался самым «пиратским» интернет-поисковиком
Поисковик Google возглавил антирейтинг интернет-ресурсов, которые содержат ссылки на пиратский видеоконтент.
News.ru 05:17
Футбол
Дембеле не собирается покидать «Барселону»
Агент вингера «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко отметил, что его клиент не собирается покидать «сине-гранатовых».
Евро-футбол.ру 10:51
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском
Самолет Ан-2 зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в Курской области, пилот не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 11:00
Политика
Британский премьер-министр объявил о приостановке работы парламента
«Вторая сессия работы нынешнего парламента начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября», — объявил премьер-министр.
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