Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЗелимхан Бакаев: «Хотим пройти „Брагу“»

Спартак — Брага
завтра
в 13:15
Лига Европы, Плей-офф
Москва, Стадион «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассуждает о предстоящем ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Атмосфера в Браге была нормальной, там не только свистели местные болельщики в нашу сторону, но и наши фанаты поддерживали нас.
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